Habilitan el pase al recinto del pliego de un defensor que plantea que el feminismo está "de moda"

“En esta Legislatura se discrimina y persigue políticamente a feministas”. El mensaje formó parte de una intervención que realizaron ayer un grupo de activistas de la Colectiva La Revuelta en una conferencia sobre género y política en Latinoamérica. Levantaron carteles en los cuales indicaban que la Cámara de Diputados -que abrió sus puertas para que disertaran la antropóloga Rita Segato, la politóloga María Esperanza Casullo y la vocal del TSJ, Soledad Gennari- era la misma que la semana pasada le negó acuerdo a la designación de Nadia Kubatov, candidata a defensora penal, porque se declaró feminista.

Ruth Zurbriggen, que participó de la intervención, aseguró que las autoridades están haciendo una “banalización” de lo que significa la perspectiva de género cuando se piensa que una feminista no puede ser defensora porque perjudicaría a un imputado por delitos sexuales. En la misma línea ubicó las declaraciones del gobernador (ver aparte).

Dos horas antes que comenzara la conferencia los diputados recibieron en comisión a Leandro Seisdedos, que aspira a convertirse en defensor de circunscripción. En la entrevista el legislador Raúl Godoy (PTS-FIT) le consultó sobre su alegato de clausura en el juicio por jurados en el que el expolicía, Alejandro Lagos, fue condenado por el intento de femicidio de Magnolia Salas y el homicidio de Javier Soto. El agente disparó 11 veces contra ambos cuando los encontró juntos. Seisdedos, que asistía a Lagos, le manifestó en ese entonces al tribunal: “Todos los que estamos acá: ¿podemos afirmar, con la mano en el corazón, con total certeza, con una certeza total, con un 100% de seguridad “a mí si me pasa algo así, no actuaría de ese modo?”.

Godoy relató a “Río Negro”: “Yo le pregunté (a Seisdedos) si él consideraba que ese era un motivo que justificaba un (intento) de femicidio. Él lo que dijo es que estaba en contra del punitivismo, cuestión que también nosotros estamos en contra del punitivismo, hay que atender el problema de violencia hacia la mujer. Él me lo comparó con el asesinato del exgobernador Carlos Soria, y yo le dije que no era la norma que las esposas mataran a sus maridos, que más bien era lo contrario, que las que mueren todos los días por violencia de género son las mujeres. Entonces ahí me volvió a decir que había una especie de moda, y eso ya me alteró”.

El diputado mencionó que él le aclaró que “no se trataba de una moda, que estaban matando a una mujer por día, que me preocupaba que una persona que iba a ser coordinador de otros defensores tuviera esa óptica”. Señaló que no fue objetado el enfoque por su pares y se valoró su trayectoria. El pliego pasó al recinto.

Lo que trae el feminismo es la posibilidad de que en un debate penal las víctimas no sean atacadas por su condición de mujeres", aseguró Ruth Zurbriggen, activista feminista luego de la intervención en la Legislatura.

El gobernador "tiene que evidentemente formarse"

Ruth Zurbriggen, activista de la Colectivista Feminista La Revuelta, cuestionó las expresiones del gobernador, Omar Gutiérrez, que el lunes pasado en una jornada de capacitación de la “ley Micaela”, llamó a “redefinir el concepto de género” porque, dijo, es confuso para los varones. “¿Qué pasa cuando es al revés, cuando la mujer es la que ejerce violencia hacia el hombre?”, preguntó el mandatario.

“Él tiene que evidentemente formarse y prepararse en todos estos paradigmas, pero tiene que ubicarse en la responsabilidad que tiene, que es una responsabilidad política, por conducir la provincia de Neuquén. Y eso lo obliga a pensar diez veces más lo que va a decir”, afirmó Zurbriggen.

Y agregó: “si comprendo que las personas cambiamos, apuesto a eso, cambian las mentalidades de las personas, yo misma no soy la que era hace diez años. Pero también hay que medir lo que decimos de acuerdo a esas responsabilidades. Y que las cosas, que a lo mejor no sabemos, tenemos que escuchar más a quienes vienen haciendo un camino y vienen construyendo sabiduría sobre eso”.