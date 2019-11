Kubatov: "para ellos el feminismo tiene que ver con revanchismo, institucionalizaron un estigma"

Nadia Kubatov es una abogada particular que se dedica, en general, a ejercer la defensa. De hecho después de ser entrevistada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura se fue a San Martín de los Andes a intervenir en una causa, en el que su asistido era un policía acusado de abuso sexual.

P: ¿Y cómo litigaste ese caso?

R: En ese caso lo que hice fue trabajar sobre la autoría, porque me parecía que había problemas en la rueda de reconocimiento: en la cantidad de personas, y una imposibilidad de identificación por circunstancias climáticas, de horarios, del lugar, que hacían difícil el reconocimiento, y lo trabajé desde ese lugar. Fue una defensa sobre la autoría, sobre las pruebas que había llevado la acusación. Yo estuve en el juicio, no en las etapas preliminares.

Kubatov ganó el concurso para el cargo de defensora penal de Neuquén. Estos aspectos relativos a cómo ejercer la función -sin menoscabar a las víctimas- no fueron considerados a la hora de votar su designación. Ella se declaró feminista y eso conllevaría, para los legisladores del MPN y sus aliados, un inexplicable perjuicio para los imputados por delitos vinculados a la violencia sexual. Por eso presentará una denuncia por discriminación ante el Inadi.

P: El diputado Pilatti (MPN) plantea que el problema con tu candidatura es que "vas a ponerte de un lado" y hoy el gobernador, Omar Gutiérrez, llamó a "redefinir el concepto de género" en una capacitación de la "ley Micaela" con el argumento de que los varones se sienten excluidos. ¿Qué significa ejercer la defensa con perspectiva de género?

R: Yo expliqué como se trabaja una defensa con perspectiva de género, que tiene que ver con la no revictimización innecesaria de la mujer que ya sufrió un delito. En cuestiones que tiene que ver con litigación estratégica recurrir a lo estereotipos de las víctimas, a construcciones de las "malas víctimas" con: "ella se lo buscó", "ella estaba en el lugar que no tenía que estar", "ella es una mala madre". Todo lo que tiene que ver con las características personales de las víctimas constituye una defensa que es completamente ineficaz. Estas, en primer lugar, vulnerando los derechos de la persona que queres defender porque la estas defendiendo mal, y en segundo término, generas más daño tanto a la víctima como al imputado. Me parece que para ellos el feminismo tiene que ver con revanchismos, con venganzas. No se trata de lados, ni de bandos. El Estado con la "ley Micaela" hace una declaración y obliga a todos los funcionarios a que trabajen con una perspectiva de género que es transversal. Cuando tenes a una persona que ya tiene esa perspectiva incorporada, adoptan una visión binaria, prejuiciosa y estigmatizante sobre el feminismo, me consideran de que no soy apta para el cargo.

P: ¿Qué puede pensar una abogada que se presente a concursar de ahora en más como defensora penal?, ¿Qué no debe declararse feminista?

R: Que van a hacer ahora los que quieran concursar, no sé. Porque en el Consejo de la Magistratura claramente se buscaba gente con perspectiva de género, pero la Legislatura, por lo menos esta conformación que se está retirando hoy, no.

P: ¿Qué fue lo que más te sorprendió de los argumentos por los que te rechazaron la designación?

R: Que hablen de mi feminismo como una cuestión problemática, como un demérito: "una mujer feminista no puede ser una defensora penal". Y que no tengo el perfil. Ellos deciden de que puedo trabajar, y de que no puedo trabajar. Lo veo como una cuestión de violencia institucional, porque esto es un acto de gobierno, del cuerpo legislativo, independientemente de quienes votaron a favor, en contra y quienes se ausentaron. Está hablando la Legislatura de nuestra provincia a través de este acto y es violatorio de los derechos de las mujeres que se presentan a rendir un concurso, de las mujeres que van a estar en una sala de audiencia, porque les están diciendo: "en el Poder Judicial vamos a seguir trabajando así como estamos, no nos interesa que los defensores tengan perspectiva de género."

P: Si llaman a concurso, ¿te volverías a presentar para el mismo cargo?

R: Sisisi, obvio que sí. Para ese, o para otro. Mis opiniones están de acuerdo con los Derechos Humanos, no es una opinión que va en contra de los Derechos Humanos. Eso me parecería problemático: incorporar a alguien al Poder Judicial que no respete los Derechos Humanos o el Estado de Derecho. Esto que acaban de hacer es institucionalizar un estigma: el Poder Judicial lo hace a través de sus sentencias y el Poder Legislativo, lo que acaba de hacer rechazando mi pliego, es institucionalizar un estereotipo.