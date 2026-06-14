Los salarios del poder

El debate sobre las remuneraciones de los altos funcionarios públicos se encuentra hoy en un momento de máxima tensión, atrapada entre la narrativa oficial de austeridad y “ética como política de Estado” pregonada por el presidente Javier Milei y la persistente sospecha de manejos poco transparentes que remiten a las peores prácticas de la política tradicional argentina.

Dos hechos recientes abonan esta discusión. En primer lugar, la noticia de que cerca de un millar de altos cargos estatales percibirán sueldos cercanos a los $8 millones, en medio de un severo recorte fiscal que afecta a jubilados y trabajadores. Por otra parte, las lagunas y contradicciones de la reciente declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que desató una nueva ola de críticas y reclamos para que el mandatario se desprenda de este estrecho colaborador.

Desde una perspectiva de gestión, se argumenta que pagar buenos salarios es una política necesaria para garantizar calidad, compromiso y honestidad de quienes manejan la cosa pública. Pero la verdadera discusión es otra: si el ingreso declarado alcanza para explicar el nivel de vida de quienes ejercen el poder o si, por debajo del sistema formal, persisten mecanismos informales y oscuros de compensación.

El debate sobre los “sobresueldos” en el Estado argentino tiene más de 40 años. Este mecanismo tuvo su auge en la década de 1990, durante el menemismo, cuando ministros, secretarios y directivos de entes y empresas públicas percibían dinero en efectivo proveniente de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Figuras como María Julia Alsogaray y el propio Carlos Menem tuvieron que responder ante la Justicia por este tema, con suerte desigual. El tema reapareció, con desigual fuerza, en las gestiones de la Alianza, de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El riesgo actual es que, ante la negativa a blanquear salarios competitivos por temor al costo electoral, se retorne a estos esquemas clandestinos.

El denominado “caso Adorni” simboliza el retorno de estos fantasmas del pasado. Más allá del desenlace judicial (que deberá respetar el principio de inocencia y debido proceso) el episodio volvió a poner el foco sobre la consistencia entre patrimonio, declaraciones juradas e ingresos públicos que podría extenderse más allá del cargo del jefe de Gabinete. Según un análisis de Chequeado.com, las “correcciones” entre la declaración que Adorni presentó en 2025, con rectificaciones a las presentadas en 2023 y 2024, indicó un patrimonio neto de $627,2 millones, un salto del 2.241% nominal y del 416% en términos reales con respecto a a la declaración presentada antes de asumir. Implicó la súbita aparición de US$ 513 mil en efectivo y dos inmuebles que no figuraban previamente. “Ahorramos en negro, como todos” fue su frase más polémica, para luego invocar supuestos ahorros en Bitcoin para explicar la diferencia.

Como señala el politólogo Andrés Malamud, el problema en términos de imagen pública reside en haber “escupido para arriba”: prometer el fin de los privilegios de la casta para luego encontrarse con la imposibilidad de mantener el tren de vida acostumbrado con salarios oficiales congelados en niveles que no guardan relación con la responsabilidad del cargo.

Al no querer pagar altos sueldos “en blanco” por cuestiones de imagen, la política termina recurriendo a mecanismos opacos, habilitados por la escasa fiscalización legislativa y de auditoría sobre los fondos de inteligencia.

No es el único sistema: acumular cargos en directorios, ingresar a entes binacionales y organismos internacionales, los entes cooperadores y contratos de consultoría se han prestado a estas maniobras.

El uso de criptomonedas introduce una nueva dimensión, como una herramienta ideal de opacidad y justificación patrimonial, ya que permiten eludir controles estatales y financieros convencionales.

El debate sobre si un ministro, un secretario o un alto directivo pueden administrar presupuestos millonarios, negociar políticas complejas y asumir responsabilidades institucionales con remuneraciones poco competitivas con el sector privado debe darse sin demagogia.

La austeridad convertida en mero relato puede ser tan dañina como el privilegio convertido en sistema.

Un gobierno que dice haber venido a romper con las prácticas tradicionales enfrenta una exigencia mayor que sus antecesores: demostrar que el salario oficial explica el nivel de vida real. Porque cuando la política necesita sobres o mágicos pendrives para completar sus sueldos, deja de administrar recursos públicos para administrar desconfianza en las instituciones democráticas.