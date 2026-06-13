La Justicia investiga la evolución del Bitcoin en la causa por el patrimonio de Manuel Adorni

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó un informe técnico sobre la evolución de la cotización del Bitcoin desde 2013 con el objetivo de determinar si la ganancia patrimonial que el funcionario atribuyó a una inversión en criptomonedas resulta compatible con el comportamiento histórico del mercado.

La investigación por el patrimonio de Manuel Adorni suma pruebas sobre inversiones en Bitcoin

Según detalló Infobae, la medida fue encomendada a la Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones (DAFI), organismo especializado que también analiza los ingresos, gastos y movimientos patrimoniales de Adorni desde su incorporación al Gobierno nacional. El informe buscará establecer cuánto cotizaba el Bitcoin cuando el funcionario aseguró haber realizado su inversión inicial y cómo evolucionó su valor hasta la actualidad.

La nueva diligencia se incorporó a la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que Adorni explicara el crecimiento de su patrimonio afirmando que invirtió alrededor de 200.000 dólares entre 2013 y 2018, con una apuesta «fuerte» durante 2014. Según manifestó en una entrevista televisiva, esa operación le permitió alcanzar un patrimonio cercano a los 500.000 dólares en criptomonedas, fondos que permanecieron sin declarar durante varios años y que fueron incorporados recientemente en su declaración jurada.

Además del análisis sobre la evolución del Bitcoin, Pollicita ordenó un relevamiento de todas las declaraciones públicas realizadas por Adorni antes de asumir funciones en el Gobierno. La medida incluye la revisión de entrevistas periodísticas, publicaciones en redes sociales y otras fuentes abiertas que permitan reconstruir su historial de manifestaciones sobre inversiones en criptomonedas y verificar si existe consistencia entre sus dichos públicos y la documentación presentada ante la Justicia.

La investigación también amplió el período bajo análisis hacia años previos al ingreso del funcionario a la administración nacional. En ese marco, el fiscal requirió información a organismos como ANSES y ARCA sobre la actividad laboral, ingresos y situación patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde 2012. El objetivo es reconstruir el origen de los fondos utilizados para realizar la inversión inicial y establecer la trazabilidad de esos recursos.

En paralelo al avance de la causa judicial, el oficialismo mantiene negociaciones para fijar una fecha en la que Adorni concurra al Senado a presentar su informe de gestión. La exposición constituye una obligación establecida por la Constitución Nacional para el jefe de Gabinete y permanece pendiente desde que el funcionario asumió el cargo en noviembre de 2025.