La herencia de Adorni bajo la lupa: el efectivo declarado y las contradicciones con los antecedentes familiares

Hay contradicción en las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen de parte de su patrimonio sumaron un nuevo capítulo luego de que afirmara haber encontrado dinero en efectivo en el departamento de su padre tras su fallecimiento en 2002. Sin embargo, esa versión contrasta con los antecedentes patrimoniales y judiciales que surgen de la sucesión familiar.

Jorge Eduardo Adorni, padre del funcionario, murió el 21 de agosto de 2002 a los 62 años. Según registros judiciales y documentación patrimonial, dejó como principal activo un departamento de 52 metros cuadrados ubicado en el centro de la ciudad de La Plata, aunque sobre ese inmueble pesaban distintos embargos y reclamos de acreedores.

Durante una entrevista televisiva concedida en la última semana, Manuel Adorni aseguró que parte de sus primeros recursos económicos provinieron de un hallazgo realizado junto a su hermano tras la muerte de su padre.

“Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento”, sostuvo el jefe de Gabinete.

No obstante, el funcionario no precisó el monto encontrado ni aclaró si esos fondos formaron parte de los aproximadamente 200.000 dólares que, según declaró, invirtió posteriormente en criptomonedas.

Un patrimonio complicado

La revelación llamó la atención porque en declaraciones públicas anteriores el propio Adorni había descrito una situación económica muy diferente. En una publicación realizada en redes sociales en 2018, relató que tras heredar la vivienda de su padre descubrió la existencia de una hipoteca impaga desde 1996 y que le demandó años resolver los problemas legales y financieros asociados al inmueble.

La documentación de la sucesión muestra que el departamento acumulaba al menos tres embargos vinculados a deudas hipotecarias, expensas impagas y obligaciones con el Banco Provincia.

Uno de los reclamos más importantes fue iniciado por dos acreedoras que habían otorgado un préstamo hipotecario de 22.500 dólares en 1996. Ante el incumplimiento de los pagos, promovieron una ejecución judicial que se extendió durante años.

Además de esos litigios, la familia enfrentó otros conflictos económicos que demoraron el cierre definitivo de la sucesión.

El dinero que no figura en la sucesión

Uno de los aspectos que genera interrogantes es que ni en los expedientes sucesorios ni en los procesos impulsados por los acreedores aparece registrado dinero en efectivo dentro del patrimonio declarado de Jorge Adorni.

Según la información judicial disponible, la viuda y los dos hijos del fallecido nunca informaron ante el juzgado la existencia de sumas de dinero halladas en el departamento. Tampoco existen registros de que ese supuesto efectivo haya sido declarado en los distintos procesos relacionados con las deudas que pesaban sobre el inmueble.

La situación adquiere relevancia en medio de la investigación judicial sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni, quien recientemente rectificó sus declaraciones juradas y explicó parte de su patrimonio a partir de ahorros familiares y operaciones realizadas con criptomonedas.

Otro inmueble incorporado a la herencia

La sucesión sumó además otro bien recién en diciembre de 2023, cuando los herederos informaron la existencia de un lote ubicado en la localidad bonaerense de Salazar, partido de Daireaux, que Jorge Adorni había heredado de su madre.

Posteriormente, en junio de 2025, se concretó la inscripción formal de la declaratoria de herederos sobre el departamento de La Plata, asignando un tercio de la propiedad a cada uno de los integrantes de la familia.

Mientras tanto, la Justicia continúa analizando las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre el origen de sus fondos, en una causa donde también se evalúan las rectificaciones realizadas en sus declaraciones patrimoniales.

Con información de LN.