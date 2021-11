El 87% de la población ya está vacunada contra el Covid-19 en Bariloche

Las autoridades del hospital Ramón Carrillo estiman que, hasta ahora, se ha vacunado al 87% de la población de 18 a 100 años contra el Covid-19 en Bariloche.

En los últimos meses, se aplicaron 176.734 dosis, de las cuales unas 18.479 corresponden a la franja de 3 a 17 años.

Si bien había preocupación semanas atrás por la escasa cantidad de inscriptos para vacunar a los niños de 3 a 11 años, hasta el momento, la primera dosis ya se aplicó al 46% de esta población.

La franja de adolescentes, en cambio, fue dividida en dos. Por un lado, solo quedan 100 jóvenes con factores de riesgo que esperan la segunda dosis. De un total de 10.000 adolescentes sin factores de riesgo, la primera dosis ya fue aplicada a unos 8.652.

Pese a los intentos por abrir otras bocas de vacunación, las autoridades decidieron mantener solo el gimnasio municipal 1 y el vacunatorio como los únicos centros para continuar con la campaña.

El médico Víctor Parodi explicó que, semanas atrás, se abrieron bocas en algunos barrios los sábados, como el centro Las Quintas o la escuela 310, pero no lograron mucha concurrencia. “El impacto que uno buscaba no fue mayor. Que se acerquen unas 200 personas no es muy relevante”, consideró.

Por eso, para la primera dosis, los niños de 3 a 11 años podrán vacunarse en el gimnasio municipal 1, de lunes a viernes, de 8 a 15.30 o bien, en el vacunatorio del hospital, de lunes a sábados de 8.30 a 12.30 y de 13 a 15.30.

La segunda dosis -para los niños- se aplica solo en el vacunatorio los sábados.

Los adolescentes de 12 a 17 años pueden concurrir espontáneamente para aplicarse la vacuna Pfizer los martes, jueves y sábado. Los jóvenes que se aplicaron la primera dosis hace 21 días ya pueden concurrir para la segunda.

Esta semana, el personal de salud comenzó a aplicarse la tercera dosis. En principio, se priorizó al personal que trabaja en el sector de internación, consultorio de respiratorios, terapia intensiva y el servicio de ambulancia. Parodi aseguró que se avanzará progresivamente.

Para la tercera dosis, también pueden concurrir personas con inmunocompromiso, independientemente del esquema primario recibido, con certificado u orden médica y las personas mayores de 50 años que hayan recibido dos dosis de Sinopharm. La concurrencia es espontánea de lunes a viernes, de 8 a 15.30 en el gimnasio 1.