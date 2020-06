El abogado acusado de presionar a un cliente negó los hechos

El abogado Nicolás Suárez Colman, acusado de haber presionado a un cliente para cobrar honorarios que habían sido rechazados por la misma jueza que realizó la presentación ante el Ministerio Público Fiscal, negó los hechos.



“Lo acontecido no es más que una persecución política y de una gravedad institucional inusitada. En el que la Jueza Laura Fontana en un claro abuso de autoridad y desempeñando funciones por fuera de las competencias de la ley le confiere decide denunciarme penalmente por los dichos un amigo.

Tantos amigos tiene, que omitió contar que también recibió el llamado de su amiga Mariana Soler, a quien denuncié penalmente junto a Martín Soria en la causa sobresueldos por un desfalco al Municipalidad de General Roca por 400 mil dólares y no es más que una represalia por este tipo de acciones. Hoy esa causa se encuentra paralizada y la amiga de la jueza es Secretaria de Gobierno en la Gestión de María Emilia (Soria)”, aseguró.



El abogado agregó que “el hecho que describe en su denuncia no sólo no existió, sino que es una cuestión estrictamente privada en la relación Abogado Cliente. Si tan proactiva resulta la jueza, ¿porque no hizo lugar al amparo sobre el transporte público que presenté hace dos años y desconociendo el derecho y lo que allí se discutía?. Simple porque la une una profunda amistad y complicidad con el poder. Hoy los resultados de una ciudad que lleva 3 meses sin transportes esta a la vista. En los próximos días estaré presentando el pedido de juicio político a la magistrada en el Concejo de la Magistratura”.