El ARI denuncia proscripción e impugna el sello de Juntos por el Cambio en Neuquén

La Coalición Cívica ARI impugnará en la justicia electoral la inscripción de la alianza Juntos por el Cambio para que no puedan utilizar el sello creado en las elecciones de 2019. Su presidenta, Valeria Todero, aseguró que fueron proscriptos del frente pues nunca se les dio la posibilidad de firmar el acta de inscripción.

"Estamos trabajando en la presentación que se hará hoy o, a más tardar, mañana. La base de nuestro argumento es la participación de la CC-ARI en ese espacio. Juntos por el Cambio se identifica con sus tres partidos fundadores, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica y así es como la gente los reconoce. No pueden constituir una alianza sin nuestra participación", aseguró.

Todero evaluó que habría sido distinto si el propio partido hubiera desistido de participar, cosa que, asegura, no ocurrió. "Nos quedamos esperando la firma del acta. Desde el 12 de julio solicité una reunión a la mesa de Juntos por el Cambio para pedir una reunión y no logré que me contestaran: me clavaron el visto", planteó.

Desde la alianza afirmaron ayer que no pudieron ponerse de acuerdo con la CC-ARI, aunque el motivo principal por el cual resolvieron su prescindencia fue la precandidatura que lanzó este partido para el empresario de medios, Carlos Eguía. Para el PRO y la UCR se trata de una "intromisión del MPN" en la política de la alianza y tampoco acuerdan con los modos del conductor radial. El radicalismo, además, sigue firme con impulsar a Pablo Cervi como postulante a diputado nacional en las primarias.

La presidenta de la CC-ARI ratificó que será Eguía quien encabece la lista del partido en las PASO del 12 de septiembre, pero que aún están analizando la precandidata para el segundo lugar.