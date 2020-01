El barril de petróleo inestable por el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Casi una semana después del ataque estadounidense del jueves pasado, que mató al general de Irán Qassem Soleimani, el líder supremo de esa nación, Ali Khamenei, respondió ayer a la madrugada con una decena de misiles.

Si bien el gobierno estadounidense aseguró que “no murió ningún soldado” en sus bases de Irak, la tensión en la región petrolera más grande del mundo sigue en escalada.

A diferencia de otros conflictos que se registraron en ese sector a lo largo de los años, el precio internacional del petróleo no tuvo una fuerte suba, sin embargo, si mostró un comportamiento inestable que subió y bajó con declaraciones de referentes de cada país y con la última acción bélica. Lo cierto es que en ambos ataques no se alcanzaron instalaciones petroleras, pero la amenaza latente en la zona ya tuvo su impacto en las exportaciones por mar que registraron subas de precios en las entregas de hasta un 15%.

El West Texas Intermediate y el Brent cotizaban US$ 61,20 y US$ 66,25, respectivamente, antes del ataque de la semana pasada. Ayer el WTI abrió el mercado en los US$ 62,85 y el Brent en los US$ 68,30.

Será clave para la industria las próximas decisiones de ambos países.