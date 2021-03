El brigadista que combatía el fuego y veía cómo se quemaba su casa en Lago Puelo

Alan es brigadista forestal y trabaja en la central de Lago Puelo desde hace tres años. El martes por la tarde, combatía un incendio en Las Golondrinas cuando se dio cuenta que un nuevo foco avanzaba por el cerro Radal. “Cuando vi hacia dónde soplaba el viento, supe que el fuego iba directo a mi casa y que corrían riesgo todas las familias que viven alrededor”, relató este joven de solo 22 años.

Alan no alcanzó a llegar a su casa en Ecoaldea, en la zona de Cerro Radal Norte, porque en el camino, alcanzó a ver el cuerpo de una mujer entre las llamas. Ingresó agachado para proteger sus vías aéreas y logró sacarla pero la mujer estaba completamente quemada. Mientras, veía a lo lejos cómo se consumía la casa que había empezado a construir hacía tan solo 9 meses. Lo que más lamenta es la pérdida de sus dos perros y un gato.

“Estaba trabajando en Golondrinas donde empezó el primer incendio y ya sabíamos que se iba a la mierda porque no había medios aéreos. El viento era impresionante. Cuando llegué hasta la cornisa combatiendo con el camión, vimos que habían prendido abajo en Radal. Me di cuenta que se iba para mi casa porque el viento iba para el oeste”, rememoró Alan.

Intentó comunicarse para pedir ayuda pero no tuvo suerte. “En un momento, tuvimos que salir porque ya no teníamos agua y en ese momento, pasaron unos compañeros de Golondrinas en camioneta, gritando que se quemaba la brigada. Me sumé en el vehículo”, señaló.

Cuando llegaron al lugar, la brigada ya estaba completamente en llamas. “Yo vivo atrás del destacamento por un callejón. Mi jefe no quería pero me terminé metiendo igual en la cabeza del incendio. A 100 metros de la ruta, encuentro a la señora que terminaron trasladando a Bariloche. Toda quemada tirada entre las llamas. La vi de casualidad. Entre agachado por el sistema respiratorio”, describió con extremo detalle.

Cuenta que la tomó, como pudo, de la nuca por la condición en que se encontraba y la llevó hasta la calle. La mujer fue trasladada al hospital Ramón Carrillo de Bariloche con el 60% de su cuerpo quemado y permaneció internada en terapia intensiva. Murió el sábado por la tarde.

“Ya veía mi casa que se quemaba. Y me imaginé que mis perros ya estaban calcinados. Me quise meter a salvarlos pero ya era tarde. Me falta uno que no encuentro. Estoy buscándolo”, expresó el joven oriundo de Rawson.

Al igual que la casa de Alan, se quemaron otras 20 viviendas del barrio. El brigadista se quedó con lo puesto. Con su ropa de trabajo. Con las donaciones que entregaron en el gimnasio municipal de Lago Puelo, logró conseguir algo de ropa para él y para su pareja, de 20 años.

“Lo único que me importaban eran mis perros. Me mata. Por lo material, sé que voy a salir adelante porque tengo empeño. Pero no pude salvar a mis perros”.

Alan cuestionó la falta de recursos en la brigada provincial de incendios forestales. Los brigadistas ni siquiera cuentan con ropa ignífuga. “Se nos quemó lo poco que teníamos. Y al encontrar a la mujer quemada, dejamos las herramientas para poder trasladarla. Cuando volvimos se las habían llevado. Había motobombas, tanques de nafta, mangas”.