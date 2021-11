Cuando me pregunto ¿quién es el candidato? El de la manzana.

Pienso… no es fácil describir una persona, sin embargo se me ocurren varias cosas. En principio, lo conozco a través de los ojos de mi padre, que no es un detalle menor.

Y digo, Pablo Cervi es mi vecino de toda la vida, lo recuerdo trabajando, siempre.

Es un hombre honesto, humilde, sencillo, tranquilo, con principios y valores de familia tradicional, que emplea a mucha gente, y esa gente, lo respeta y lo aprecia enormemente.

Es un hombre joven, que pudiendo irse a vivir a cualquier lugar del mundo, elige quedarse en Neuquén, no sólo a trabajar, sino que también quiere involucrarse en la tarea de mejorar la calidad de vida de los neuquinos, a través de la política.

No caben dudas que es la mejor propuesta que podamos tener… un hombre nuevo, entre tantos nombres repetidos, que sabe cómo hacer para contribuir al bienestar de los neuquinos, que tiene ganas de hacerlo, que no necesita ni del prestigio, ni del trabajo, ni del poder que la política pudiera darle, porque todo eso ya lo tiene.

Confiemos y démosle la oportunidad de demostrarlo

María Graciela Mora

DNI 27.107.448



NEUQUÉN