Javier Milei se reunió con un rabino enviado por Donald Trump y luego disertó en la Noche de Celebración por Israel

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes una agenda con eje en la política internacional y el vínculo con los Estados Unidos e Israel. En primer término, el mandatario recibió en el despacho presidencial de la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump con el fin de «monitorear y combatir el antisemitismo», según informó oficialmente la Presidencia de la Nación.

De la reunión en la sede gubernamental participó también el canciller, Pablo Quirno. Asimismo, el encuentro contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el asesor especial Samuel Rosner; y el viceconsejero de la Embajada para Asuntos Políticos, Thomas Whitney.

Posteriormente, el jefe de Estado participó de la Noche de Celebración por Israel, un evento organizado por el pastor Mario Bramnick enfocado en la lucha contra el antisemitismo. Durante la ceremonia, Milei recibió el premio «Gratitud» y pronunció un discurso en el que profundizó su alineamiento geopolítico.

Qué dijo Javier Milei en la Noche de Celebración por Israel

Al tomar la palabra, el Presidente agradeció la distinción y aprovechó para felicitar a su «amigo Bibi Netanyahu por el resultado obtenido en las últimas elecciones de Israel». En esa línea, remarcó que el Estado judío representa actualmente «el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos».

En su alocución, el mandatario vinculó los fundamentos morales de su gestión con los Diez Mandamientos y los relacionó con la estructura de la libertad. Milei explicó que el Creador otorga primero la libertad al señalar que sacó a su pueblo de la esclavitud, y que recién después de ese reconocimiento se establecen las responsabilidades y mandatos fundamentales, tales como «no matarás», «no robarás», «no darás falso testimonio» y «no codiciarás». A partir de esta lectura filosófica y literal, mezcló estos preceptos con la definición de liberalismo acuñada por Alberto Benegas Lynch (hijo), basada en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo y el principio de no agresión en defensa de la vida, la libertad y la propiedad.

Para el jefe de Estado, estos valores no son negociables y constituyen el núcleo de la identidad occidental frente a las amenazas externas. Recordó los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, y señaló que la Argentina conoce el flagelo del terrorismo en carne propia. En contraposición a gestiones anteriores, apuntó que mientras otros gobiernos firmaban acuerdos con Irán, su administración eligió vincularse con Israel.

Por otra parte, el Presidente profundizó sus cuestionamientos contra la «izquierda internacional» y denunció que son sectores que justifican al terrorismo. Citando al profeta Isaías («ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo»), advirtió sobre la inversión de valores que busca desdibujar la verdad y reemplazar la figura de Dios por un «Estado total», impulsando lo que denominó como la «fatal arrogancia».

En esa línea, el mandatario incluyó una crítica profunda contra las distopías totalitarias y el apaciguamiento. Cuestionó las promesas de un «paraíso terrenal» inmediato que siempre desembocan en un «infierno de pobreza, miseria y guerra», y reflexionó sobre cómo algunos sectores ceden ante el mal por «cobardía» o creyendo erróneamente que el apaciguamiento es una estrategia útil frente al terrorismo global.

La visita del papa León XIV y la cita final de los Macabeos

Milei celebró la próxima llegada del papa León XIV a la Argentina —la segunda visita de un Sumo Pontífice tras el paso de Juan Pablo II en 1987—, y destacó que el acontecimiento servirá para reforzar el compromiso con los valores judeocristianos que cimentan a Occidente.

Hacia el final de su discurso, el Presidente recurrió a una referencia histórica y bíblica para respaldar la resistencia de Israel frente al terrorismo. Recordó el pasaje del texto de los Macabeos (Macabeos 3:19), en el que se señala que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, una frase que resonó bastante durante su campaña electoral y el inicio de su gestión.