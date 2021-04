El celular de María Marta se apagó a las 13.56, a la vera del río Neuquén

El 29 de julio de 2020 María Marta Toledo y Rodolfo Fabián Lucini hablaron seis veces. Desde las 9.34 hasta las 12.55 intercambiaron llamadas. Hasta las 13.33 el teléfono de ella la ubicaba en su departamento de Brown 745. A partir de allí comenzó a moverse hasta que a las 13.56 el celular fue tomado por las antenas que lo localizaron a la vera del río Neuquén. Allí dejó de registrar actividad. El cuerpo de la mujer de 46 años sería encontrado en esa zona, dos días después.

Estos datos surgen del análisis de las comunicaciones que realizó la policía y que expuso ayer ante el jurado popular, que deberá determinar si Lucini es culpable del femicidio de María Marta. Si bien el celular nunca fue encontrado, se pudo acceder a esta información proporcionada por las empresas de telefonía a través de los registros de las antenas. Los horarios coinciden con las cámaras del edificio que la muestran a las 13.32, cuando él la pasó a buscar.

Cecilia Toledo, hermana de María Marta, declaró que Lucini le había mandado capturas de pantalla de dos llamadas perdidas que le había hecho la víctima. Consultado por el fiscal Agustín García el agente al que se le encargó el análisis afirmó que era imposible que ella las hubiese hecho y no se registraran, porque eran a las 13.45 y a las 13.56 y el teléfono no se había apagado aún. Tampoco están reportadas como entrantes en el celular del imputado. La empresa no las omitiría al contrario, respondió el testigo, dejaría constancia para facturarlas.

En las cámaras ubicadas en el loteo privado Los Olivos de Centenario se pudo identificar la camioneta, el 29 de julio.

Se logró recuperar parte del historial de mensajes de Whatsapp que María Marta le envió al acusado. En la mayoría ella le preguntaba si había podido cambiar los dólares que le había dado. “Hola Fabián, ¿a qué hora me podés traer la plata?”, le insistía. En un momento le dijo que la pondría al tanto a su amiga, que era la pareja del imputado, de la situación. En la agenda que encontraron en el departamento de María Marta ella también hace mención a la deuda: “Fui con Fabián de la Juli al cajero y le di efectivo como inversión a cambio de recibirle el 20% de la comisión.” En su casa estaba la boleta de gas pagada el 26 de julio. Lucini había dicho que el día de la desaparición había llevado a María Marta al banco porque debía abonarla en un Rapi Pago.

Lo que ayer se reveló en el juicio es que el cheque, que fue lo único que estaba en la billetera de la víctima cuando se la encontró en un canal de riego, pertenecía a una cuenta del banco HSBC que había estado abierta desde el 21 de marzo de 2001 hasta el 27 de marzo de 2012, según el testimonio que brindó en la audiencia un empleado de la entidad. Sin embargo Lucini lo libró con fecha 26 de junio de 2020, a la víctima, como socio gerente de ECO SUR SRL, una empresa dedicada a la venta de motocicletas.

La fiscalía citó, además, a una expareja del imputado que relató que él ejerció violencia de género.

El dato 27 de marzo de 2012 fue cerrada la cuenta del banco HSBC por la que Lucini seguía librando cheques en 2020.

Localización del teléfono de la víctima

13.33 La empresa Movistar ubicó al celular de María Marta Toledo en su departamento, sito en el alto de Neuquén capital.

13.38 Se detectó un movimiento hacia el norte y fue captado en la zona sur del barrio Parque Industrial.

13.55 Lo tomaron las antenas lindantes a la provincia de Río Negro-Cinco Saltos y Neuquén, lo que indica que se encontraba a la vera del río.

13.56 El aparato ya no registró movimiento. Se considera que fue la última vez que María Marta lo manipuló.