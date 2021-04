Femicidio de María Marta: Lucini fue violento con una expareja

Una expareja de Rodolfo Fabián Lucini, acusado del femicidio de María Marta Toledo, declaró hoy ante el jurado que él la violentó. "Me dio un sopapo", afirmó.

La testigo contó que fueron pareja hace 34 años. Él tiene 55 años de edad. Convivieron e incluso trabajaron juntos. Ella era vendedora de Pehuen Motos y Lucini encargado. La propia defensa del imputado mencionó esta empresa como referencia. Además indicó que conoce a su familia, y que vive al lado de la casa de sus padres.

Planteó que Lucini es "una persona muy mentirosa, muy mujeriego". "Todo el mundo me decía que me engañaba, pero yo hasta que no veo las cosas, no lo creo", aseguró.

Sostuvo que en una oportunidad observó que salía de su casa con otra mujer. "Ahí decidí que la relación se terminaba", contó. Discutieron al día siguiente por esa situación: "él me dio un sopapo y yo dije: "listo hasta acá llego". La paciencia tiene un límite y ese fue mi límite. A mi no me gusta la violencia de ninguna forma". "Me fui y me llevé mi ropa, me fui a la casa de mi mamá porque no tenía donde ir", agregó.

Manifestó que él quiso recomponer el vínculo pero que ella se negó.

Recordó que Lucini tenía una lancha, una moto. "Yo nunca pregunté de donde sacaba la plata", señaló la testigo.

"Yo hablo con su familia, tengo buena relación con sus hermanos, con su mamá", añadió.