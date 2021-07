El chef Emma Leiva reabre «Casa tinta» en Cipolletti con fuertes novedades en su cocina

“Este nuevo proyecto básicamente es un sello de los 10 años del viejo “Casa tinta”, pero diferente, madurado, experimentado, aleñejado. Para entenderlo los quiero poner en situación: hace 10 años una muy joven pareja, Romi y yo, encontró una casita en Neuquén que no estaba ni en el centro ni en un barrio y nos animamos a poner toda nuestra sabiduría, creatividad, energía y claramente nuestros ahorros, que eran muy pocos en ese entonces, en ese sueño que no nos dejaba dormir de lo motivado que nos traía. Viéndolo 10 años después registramos que no solo que se cumplió ese sueño sino que con eso vinieron muchas cosas positivas y llenas de aprendizaje, como nuevos proyectos, reconocimiento de pares, de los medios, viajes afuera a demostrar mi sabiduría, y mucho más”.

Emma y Romi, imbatibles.

Quien habla con “Yo Como” es Emmanuel Leiva, el gran cocinero regional que este miércoles 7 de julio inaugura una nueva etapa de su ya clásico “Casa tinta”, en Cipolletti.

Retomando el relato, Emma sigue diciendo: “Pero en algún momento el brillo se detuvo y con la pandemia perdimos mucho, como le pasó a la mayoría de nuestros colegas, con los cuales me solidarizo y con un panorama crudo, más el estrés que llevamos durante todo esa etapa, decidimos cerrar todo. Con los empleados nos quedó armar algo para seguir sosteniendo la fuente laboral de ellos y nuestra. Entonces nuevamente apareció una casita, que no se ubicaba ni en el centro ni en el barrio, con esa calidez que volvimos a sentir, nuevamente encaminados en el mismo proyecto que hace 10 años, pero más maduros y capacitados que antes, está vez en Cipolletti (Roca 1103)”.

“Neuquén nos dio mucho, somos agredecidos de la vida de haber nacido ahí, de disfrutar esa tierra llena productos y productores locales, pero hoy estamos acá, siempre cerquita de todos y queremos descubrir nuevos productos y productores, nuevos aromas, texturas, sabores... Para eso estamos trabajando duro. La idea es sorprender con una gastronomía local, sustentable con masas madres, fermentos, carnes autóctonas, que acompaña una decoración diseñada por nuestros años de viaje y experiencia, con su vajilla bien natural, donde demostramos nuestra responsabilidad con el medio ambiente, tratando de reducir el ingreso del plástico al 100% en nuestro restaurante, usamos muebles reciclados y vajilla creada por dos mujeres creativas con materia prima del suelo, totalmente natural...”.

“Queremos no solo sorprender con los sabores sino hacerlos vivir una experiencia y demostrar que la podemos pasar bien siendo responsables con el medio ambiente y disfrutando de platos elaborados con productos locales y de estación. Los esperamos desde este miércoles 7 de julio a sábado por la noche y sábados y domingo al mediodía para disfrutar del solcito en nuestro patio. ¿Dónde? Roca y Córdoba, en Cipolletti”, invita Emmanuel, demostrando la misma pasión y polenta de siempre.

En la despedida le pregunto por el logo que los tutela en esta etapa que empieza.

Emma responde: “A pesar de la pandemia, las semillas sembradas hoy son raíces fuertes, consolidadas y seguras”.

IG @casa_tinta_restaurante