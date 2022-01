El Chocón: las mejores imágenes de sus playas, poca agua, pero mucha gente

“Voy todos los feriados sí o sí. Agarro la moto y arranco, grabo videos con el drone, saco fotos, remamos en kayak y busco lugares nuevos. Está muy bajo el lago, pero mi lugar preferido es cruzando el náutico, en una entrada un poco complicada, pero por la que llegamos a un acantilado, que no va nadie”, dice Omar Moya, un neuquino que disfruta de Villa El Chocón como nadie o como muchos y ama sus playas.

Fue a varios lugares de la costa, y sostiene que todos están repletos. Cuando sale con sus equipos, registra eso que lo enamora y lo comparte en sus redes (@omaralexismoya).

Con estos días de calor y con las ganas de salir del turismo de cercanía -que son quienes más visitan la villa- está completa cada día y sobre todo, los fines de semana. La secretaria de Turismo de la Villa Fabiana Pueyrredon, sostuvo que muchos van a pasar el día y se van; y también hay una demanda constante de alojamiento. Como hay pocas plazas habilitadas es complicado conseguir un lugar, porque están con un 100% de ocupación.

El agua del lago, limpia y azul. Fotos Gentileza @omaralexismoya

«Algunos fines de semana la gente se instala, y si el clima cambia, muchas veces salen desesperados a buscar donde quedarse, pero si no hay reserva es difícil que consiga», destacó.

Con respecto al aumento de casos de coronavirus y la necesidad de garantizar la seguridad de las actividades que se desarrollan, desde las dependencias Municipales, desde hoy, se pide un Pase Sanitario. Se debe demostrar el esquema de dos dosis de vacunas contra el covid. Para acreditarlo se puede presentar en el celular, en la App Cuidar o en papel, con el carnet de vacunación. Se pedirá en actividades especiales como la entrada al museo, todas aquellas en las que se concentren muchas personas.

Encontrar lugares secretos. Fotos Gentileza @omaralexismoya

La sequía y la emergencia hídrica que se está atravesando, hicieron que el lago baje mucho. Esto ocasionó un cambio en las costas.

«Unos de los lugares preferidos, como la Boca del Sapo, que está cercana al faro, es hermosa pero la costa quedó muy lejos, con acantilados en los que es muy difícil bajar y subir. Recomendamos el balneario Las Huellas, en el ingreso, tiene una playa de piedra laja, en la que a pesar de la bajante del lago se puede estar sin peligro», explicó Pueyrredon.

Otra de las playas preferidas es Pueblo Blanco, que está cruzando la represa. Es una playa de arena, y quienes la administran construyeron pasarelas para llegar hasta el agua por la bajante.

La gente disfruta de las costas. Foto Municipalidad Villa El Chocón, Consuelo Minichelli.

Aquí hay que pagar entrada, con reserva previa el estacionamiento por vehículo es de $1.200. En efectivo, en la entrada, el estacionamiento por vehículo es $1.500. No está permitido acampar, ni hacer fuego en la playa y no es posible circular con cuatriciclos y motos. Antes de ir, llamá al 2995224270.

También el río Limay es dueño de muchos encantos. Una de sus playas escondidas se encuentra frente a la Represa del Chocón, del lado de la provincia de Río Negro. “La gente busca su lugar, explora y se queda allí. En la parte del río, los fines de semana se llena. Es importante destacar que no está habilitado para acampar ni veranear y es peligrosa porque cuando la alarma suena el río sube”, subrayó Pueyrredón.

Precios $500 sale el día por persona en el camping, en tanto que la carpa y el auto cuestan 150 pesos cada uno por día. Con ello, la estadía en carpa para una familia de cuatro personas, para tres noches, cuesta 6.900 pesos. $12.000 sale alquilar una cabaña de dos estrellas, para cinco personas, frente al lago.

El Museo Paleontológico Ernesto Bachmann desde hace un tiempo está en refacciones, con obras importantes que le sumarán valor agregado. Aunque no está terminado, abrió sus puertas para que la gente que visita la villa esta temporada comience a entrar en contracto con todo lo nuevo que tendrá para ofrecer el lugar.

La entrada al museo, es libre, gratuita y por orden de llegada.

“Se pintó, van a llegar replicas nuevas, y si bien no se terminó, la temporada es muy fuerte y no se podía mantener cerrado. Por eso, no se cobra entrada por el momento, porque justamente los Posnet y demás todavía no llegaron”, dijo.

El domingo que pasó, aproximadamente 1575 personas lo visitaron. Llegaron turistas de distintas partes del país como Buenos Aires, Bariloche, Córdoba, entre otros. La entrada libre y gratuita y por orden de llegada. Los horarios de lunes a domingos de 9 a 20:30.

Fotos Gentileza @omaralexismoya

El camping habilitado es el de Empleados de comercio que está en la villa. Este lugar tiene una pileta habilitada, que se puede utilizar. Los demás son camping de día. Tienen parrillas, baños, sombras pero no son para acampar.

Una de las cosas importantes que destacan desde la villa es que se cuide el ambiente. “Viene tanta gente y tiran al lago botellas, pañales, los contenedores no dan a basto y somos una localidad pequeña. Es impresionante la mugre que deja el turista, les pedimos por favor que se lleven su basura”, concluyó la secretaria de Turismo.