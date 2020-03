Maximiliano Richeze, ciclista argentino clasificado a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, dio positivo en coronavirus y estará en aislamiento hasta recuperarse después de participar en el Tour de los Emiratos Árabes, que se disputó en Abu Dhabi.



El campeón de ruta en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se encontraba en los Emiratos Árabes junto con su equipo que lo integran 30 ciclistas de todo el mundo y hoy, cuando volvían a sus respectivos países, dio positivo, por lo que fue aislado.



El colombiano Fernando Gaviria fue el primero en infectarse dentro del grupo y luego el argentino, por lo que ambos no pudieron emprender el viaje de vuelta.



Richeze, quien se convirtió en el primer deportista argentino en contagiarse el virus, publicó en las redes sociales un comunicado en el que destacó que “llegó el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. Dipositivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista”.



Richeze y el colombiano Gaviria se contagiaron en el Tour de los Emitados Árabes. Gentileza.

Agregó que “estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo. Espero que también llegue pronto para mí el momento de abrazar a mi familia… Estos son nuevos retos que me pone la vida, y de los que voy a salir más fuerte”.