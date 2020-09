El cierre después de hora es la falta más común en comercios

El cierre después de hora es el mayor incumplimiento en los comercios según los operativos de control municipal. En tanto el Paseo Costeo es el punto más llamativo de aglomeración de personas en donde no se cumplían los protocolos de distanciamiento. Por eso se definió instalar en la zona costera de Neuquén, un “punto fijo” de control.

En agosto prácticamente no hubo clausuras por incumplimiento de protocolo en la permanencia en bares y confiterías. “La mayoría de los restaurantes están trabajando por debajo del 50 por ciento de ocupación”, dijo la subsecretaria de Comercio de la ciudad, Gabriela Cagol.

Especificó que en agosto hubo 147 procedimientos de las áreas a su cargo, sólo 1 correspondió a un negocio gastronómico que no cumplía los protocolos. Sí se sancionó a 12 negocios porque no cerraron a las 20 y diez de ellos quedaron clausurados por este motivo.

En total se realizaron unas 47 infracciones contra las normas Covid, en su mayoría comercios vinculados a la venta de alimentos y muchos, al expendio de bebidas.

Los operativos funcionan en los sectores que tienen denuncias al 147 (la línea el ciudadano) o en las áreas en las que el propio recorrido de inspección de calles, les ha indicado que los negocios permanecen abiertos pasadas las 20.

“Hay ciudadanos que no cumplen con la salida del DNI y presionan que los negocios les atiendan aunque no sea su día de circulación”, dijo la funcionaria al tiempo que especificó que de las recorridas en las confiterías y bares “siempre están al límite de las personas permitidas por el protocolo, o con personas fuera del local, pero no estaban en incumplimiento. No hemos encontrado más de cuatro personas por mesa y en algunos casos, hasta retiraron o anularon mesas para que se cumpliera con el factor de distanciamiento”, sostuvo.

Aseguró que en la zona de Confluencia, Polvorines -detrás del hipermercado Jumbo- y en los barrios de mayor población como lo son en desde Progreso hasta Valentina norte, el mayor inconveniente es la continuidad de las puertas abiertas del negocio después de las 20. El 50% de las denuncias comprobadas por este incumplimiento se registraron en esta zona oeste de la ciudad.

“Tenemos una tolerancia de unos 30 minutos cuando los encontramos abiertos después de las 20, en muchos casos tienen las luces prendidas y están ordenando o terminando de cerrar”, sostuvo.

La mayor presión, la reciben los negocios de proximidad que tienen venta de bebidas.

Especificó que muchas denuncias que llegan al 147 luego no se corresponden con la constatación en el lugar: el domingo pasado recorrieron 30 comercios que estaban denunciados de que abrían el domingo, y no tenían actividad. “Igual vamos a visitarlos nuevamente”, aseguró la funcionaria.

Qué se denuncia

Mientras el 50% de las denuncias se relacionan con el incumplimiento del cierre a las 20 y la venta de bebidas hasta tarde, el otro 25 % corresponde a denuncias por incumplimientos como mal uso de los tapabocas, que no tienen alcohol en gel para los clientes o no se cumplen en el local, las normas de distanciamiento.

“Pusimos un control en la costa y funcionó, disminuyó la cantidad de gente circulando”, dijo la subsecretaria de Comercio de la ciudad, Gabriela Cagol.