El cine de Roca sobrevive como puede mientras espera abrir

El cine de Roca congregaba a cientos de vecinos los fines de semana antes de la pandemia por el coronavirus. Después de ver una película en 3D o en 2D, las familias y parejas solían pasar a la panchería o la heladería de la esquina. Sin embargo hace 11 meses cerraron sus puertas por la llegada del covid a la región y los dueños tuvieron que endeudarse para poder pagar el alquiler y los sueldos.

“Presentamos un protocolo sanitario en el hospital de Roca para usar la capacidad al 50% y de ser necesario bajar a un 30%, con butaca de por medio vacía”, contó Alina Iturbe, una de las dueñas.

La encargada dijo que pidieron préstamos para sostenerse y que a pesar de la crisis no consideran cerrar. ”Hemos puesto cuerpo y alma, no queremos cerrar, necesitamos volver, si cierra permanentemente el cine sería una pérdida invaluable para la sociedad roquense”, dijo.

En septiembre de 2014, luego de que se dejaran de comercializar las cintas en celuloide, el ex cine Paradiso cerró sus puertas. Miles de roquenses se vieron obligados durante casi tres años a ir a otras ciudades para poder disfrutar de una película.

En marzo de 2017 unos empresarios neuquinos invirtieron en el antiguo edificio, renovaron el espacio y trajeron equipo moderno para ofrecer una mejor calidad de sonido y video.

La obra se inició con la demolición de varios espacios como el cielorraso, el antiguo escenario, se sacó gran parte del piso, se arregló el techo y las cañerías de gas y agua. Después, en diciembre se siguió con la estructura de las salas, la reforma en la zona del sector pullman.

El lugar cuenta con pantalla 3D y otra 2D, con salas cuya capacidad es para 140 personas y 80 personas aproximadamente.

En 2020 cuando llegó la pandemia fue un golpe duro para la actividad comercial y aunque varios rubros fueron habilitados meses después, Cine Rex sigue sin poder funcionar. Las últimas películas que se proyectaron fueron Parasite, El robo del siglo y la película animada Unidos.

“La situación es complicada, algunas provincias pidieron la excepción, pero acá en Río Negro no tenemos novedades”, dijo Alina.

Para ella el cine es uno de los lugares que congrega a mucha gente y dónde la proliferación del virus es mínima. “Entrás a la sala, te quedaste sentado en tu butaca y no hablaste más, te quedaste callado mirando la película”, explicó.

La dueña dijo que no podría poner un autocine como ocurrió en otros lugares. “No se puede sacar los equipos y se tendría que armar algo especifico, necesitás hacer una inversión y en este tiempo es complicado, no podemos desarmar el cine para hacer esto”, expresó.

Señaló que tampoco pueden poner una confitería porque habría que romper parte de la estructura.

Alina contó que tienen cinco empleados, “fuimos beneficiados con el ATP pero desde hace tres meses que no lo recibimos, seguir sosteniendo los costos es difícil”, dijo.

“La mayoría de las actividades comerciales están funcionando excepto nosotros”, reiteró.

Esperanza

Con el “OK” de Nación, en la región ya se están armando los protocolos, pero todavía no se dio fecha precisa ni condiciones para reabrir. Como a nivel mundial no se están realizando grandes producciones de películas y que las que salieron fueron por vía streaming, hay varias ideas para prender los proyectores.

“Pensamos en ciclos específicos de películas retro de terror, infantiles y otros géneros, tenemos varias protestas para hacer”, contó.

El lugar está en perfectas condiciones, “en el cine no necesitábamos una pandemia para saber cuáles son los cuidados de desinfección porque los aplicábamos todo el tiempo, como todos tocan las butacas y usan el baño el proceso de desinfección es constante”.

Alina mencionó que tienen el espacio acomodado porque pensaban que el 2 podían volver a trabajar. “La gente pasaba al cine y preguntaba o por las redes nos decían, ‘necesitamos que vuelvan’. La gente nos acompaña y lo necesita”, expresó.