El cipoleño de 71 años que corre para concientizar sobre la donación de médula ósea

A sus 71 años, Carlos Visnevetsky buscó la manera de promover la donación a través del deporte. No le importan los tiempos, solo disfrutar de conocer gente y promover su mensaje.

En 2005 a su esposa, Cristina le comunicaron que tenía un cáncer de médula y que debía someter a un trasplante. “Fue un golpe muy grande pero lo tomamos de manera positiva y con el apoyo del entorno pudimos salir adelante”, confesó Carlos.

Para noviembre de 2006 se trasladaron al hospital Británico, allí se llevó a cabo la intervención quirúrgica con éxito. “A partir de la operación nuestra vida y la manera en que la vemos cambió completamente”, contó.

Unos meses más tarde, en abril en la etapa de recuperación, Carlos decidió acompañar a Cristina en el gimnasio. Durante ese tiempo su profesora lo invitó a participar de un grupo de trekking en la zona de Plaza de la Banderas en Neuquén.

“Desde ese momento no dejé nunca de correr, entreno de lunes a sábado. No me cansa y lo hago con satisfacción por el amor a la actividad sacó fuerzas de todos lados”, dijo el corredor septuagenario.

Foto gentileza.

Su primera carrera fueron 7 kilómetros y a partir de ese momento se le ocurrió utilizar una bandera con el mensaje: “Dona Médula Ósea, Dona Vida”. “Fue una manera de colaborar con mi señora, mostrando la frase para que se visibilice la donación y llegué a jóvenes y adultos”.

En cada zona de llegada está Cristina esperando, y la gente que se acerca a preguntar recibe información acerca de “dar vida”. Juntos concientizan acerca de la importancia de la causa.

“Me gusta poder ser un ejemplo para la gente joven demostrar que de todo se puede salir” expresó Carlos.

En el currículum deportivo de Carlos se encuentran más de 54 carreras de distintas partes del país y por su carisma recibió una oferta de un importante laboratorio de medicamentos para promocionar vitaminas. “No acepte porque me ponían muchas reglas y a mi edad quiero seguir mostrando mi mensaje y entrenando con mi grupo”, mencionó.

La emoción de cada llegada sigue siendo la misma de la primera “por lo que representa cada carrera y la calidez de la gente, poder con mi edad llegar es un gran logro”, indicó.

La importancia de donar

Antes de pasar por su experiencia Carlos fue donante sangre y plaquetas. Sin embargo jamás se informó sobre la médula ósea. “Cuesta tomar conciencia, duele menos un pinchazo que un raspón que te haces con una espina y salva vidas”, indicó.

Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), 3 de cada 4 pacientes no tienen donante compatible en su familia y necesitan un donante.

Pueden donar todas las personas de 18 a 55 años que gocen de buena salud, que pesen más de 50 kilos y no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.