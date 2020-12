El Combate Freestyle llega hoy a la tevé por cable

El presentador y animador de batallas de rap Darío Silva, conocido en todo el ambiente de habla hispana como "El Misionero" o simplemente "Misio", consideró que la transmisión por la señal Space de la primera fecha del evento "Combate Freestyle" en Argentina, hoy a las 23, "le da el sello de credibilidad que le faltaba" al movimiento.

Es que aunque la pandemia puso un freno repentino al envión que traían los eventos de freestyle, que convocaban a públicos cada vez más multitudinarios, la disciplina está dando sobre el final de 2020 el siguiente paso natural en su acumulación de popularidad: la llegada a la tevé.

Desarrollado en el "potrero" de las plazas, hace tiempo que el flow y el espectáculo de esta suerte de payada moderna entre dos raperos que se atacan a pura rima llegó a los escenarios con competencias como Red Bull Batalla de los Gallos, Freestyle Master Series (FMS), God Level y muchas otras, que también congregan a millones en el streaming.

Pero la cultura crece a pasos agigantados y hace dos semanas la Final Nacional de Batalla de los Gallos que consagró como bicampeón a Tata se vio también a través de la TV Pública, y hoy por primera vez "Combate Freestyle" se emitirá no solo en el canal de YouTube de Space sino también en la señal de cable.

Con el formato Seven-To-Punch, que propone enfrentamientos cortos y dinámicos y que acaba por premiar al rapero que esté en su mejor día, el evento que tuvo dos fechas en México y otras dos en Chile contará ahora en su versión argentina con la experiencia del "Misio" para encender a los competidores ante la ausencia de público.

Con su ya clásico "¡RUIDO!" y otros latiguillos que lo convierten en un referente del "hosteo" de batallas, agitará los ánimos de Stuart, Cacha, Nacho, MKS, Sony y de las primeras dos freestylers mujeres participantes del ciclo, Saga y Brasita.

Los jurados serán Muphasa, Núcleo y Tatu, mientras que los beats estarán a cargo de Veeyam.

P- ¿Cómo te preparás para la primera fecha de "Combate Freestyle" en Argentina?

R- Mis expectativas son muy grandes porque lo está haciendo Space y tengo ese sueño de que el freestyle sea como el boxeo. Es muy similar el comienzo del freestyle con el del boxeo. Ya con un canal de televisión de televisión como Space, que está ligado a ese mundo, ojalá ayude a llegar a esas instancias.

P- ¿Puede concluirse que te gusta más la parte deportiva del freestyle que su costado artístico o de espectáculo?

R- No, yo soy más de la parte artística, soy más hip hop, pero sí soy consciente de que necesitamos ese trabajo para poder vivir de lo que nos gusta. Si me das a elegir me gusta el arte, cien por ciento hip hop, corazón, pasión; me llega mucho más eso que quizás lo más técnico o lo más deportivo. Cuando el arte se conecta con el cerebro y el corazón suceden cosas increíbles. Pero soy consciente de que se necesita la parte deportiva para que esto pueda generar ingresos y el día de mañana ojalá los pibes puedan tener un Ferrari como lo tiene (el boxeador mexicano) Canelo Álvarez.

P- ¿Qué significa para el movimiento que el freestyle competitivo empiece a llegar esos espacios nuevos de la tele, con un público expandido?

R- Nuestro público no mira tevé, esa es la verdad. La masa está en las redes sociales y ese es nuestro fuerte. Lo que genera estar en televisión, si mantenemos la misma frescura y el nivel de agresividad en las batallas, es un gran aporte. Le da el sello de credibilidad que faltaba para las marcas, para los sponsors. Se hace más grande el mercado.

P- ¿Cómo afectó este año sin público presente a tu forma de encarar tu papel? ¿Y a los competidores?

R- Trato de conectarme con la parte artística, para poder disfrutar el momento, lo que está sucediendo ahí. Después, estoy viendo que los pibes se están adaptando. Está bueno también, porque lo único que te influye son tus compañeros, que gritan lo que decís o no. Y puede ser peor para algunos, porque ellos sí rapean normalmente, y saben lo que estás haciendo. Convencerlos a ellos es más difícil que al público.

P- El que suela lanzar rimas más efectistas, va a tenerlo más complicado.

R- Muy complicado, acá todos saben, todos rapean. Nos conocemos todos y tus rimas populistas acá no sirven.

P- Es la primera edición de "Combate Freestyle" que va a tener MCs mujeres. ¿Cómo ves ese avance?

R- Lo veo súper bien, las pibas están rapeando muy bien. Antes me incomodaba mucho el tema de que la inclusión fuera impuesta, que se dijera "che, tenemos que incluir a una mujer", y el nivel no estaba, no estaban preparadas. En cambio, hoy por hoy estoy viendo un nivel muy zarpado, es algo genuino, están acá porque están muy bien.

P-¿Desde tu óptica cómo está la cuestión del machismo en el ambiente? ¿Qué falta para que más mujeres tengan su lugar?

R- Todos tienen la oportunidad, nunca hubo machismo en ese aspecto. Si rapeás bien, la oportunidad la tenés, no tiene nada que ver que seas hombre, mujer, trans. Tampoco con ser rico o pobre. El hip hop no tiene nada que ver con eso; el freestyle tiene que ver con unir en la diferencia de género, de clase social. Lo que importa es cómo rimás, qué traés. Obviamente en una época había más rimas machistas que ahora, pero las pibas que están en "Combate Freestyle" ahora vuelan.

Agencia Télam