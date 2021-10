El Comité Paralímpico criticó a Bonadeo tras unas polémicas declaraciones

La estrecha relación de Gonzalo Bonadeo con el olimpismo argentino se vio empañada en las últimas horas después de la viralización de un viejo video en el que opina de forma desacertada sobre los Juegos Paralímpicos.

"Después de unos cuantos años de pensar sobre eso llegué a la conclusión de que los Juegos Paralímpicos no deberían tener medallas. Deberían sacarle un poco de ese barniz competitivo que tienen", opinó el periodista en el marco de una charla del año 2016 que organizó el diario La Gaceta de Salta.

"La medalla de cualquiera de estos chicos la ganó cuando decidió sobrevivir a su drama. El mérito de un deportivo Paralímpico no está en ser más rápido o fuerte. El mérito está en que se preparen que luchen", continúo.

"Hay mucha culpa de los que creen que un Juego Olímpico es lo mismo que un Paralímpico, porque no es lo mismo. El ejemplo del lisiado o discapacitado no puede estar asociado a ganar una medalla a cualquier precio", concluyó Bonadeo.

Las respuestas ante la viralización no tardaron en llegar. El Comité Paralímpico Argentino publicó un duro comunicado que irónicamente se titula: "Tiene razón Gonzalo".

Al comienzo reconocen que acertó al decir que es "bocón" y que no le preocupa decir "barbaridades". Luego agregaron: "lo dramático es tener que vivir en una sociedad donde aún hay gente que ve a la persona con discapacidad como alguien distinto y que solamente está para dar lástima".

"Por suerte, hace ya más de 33 años que el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC), en representación de ambos movimientos, no piensan de igual manera, realizan los Juegos en las mismas sedes de manera consecutiva y son un ejemplo de la inclusión progresiva que se busca como sociedad mundialmente", añadieron.

La nadadora Daniela Giménez se despachó con un extenso descargo en el que critica con dureza los dichos de Bonadeo al que definió como la "persona más ignorante que escuché en mi vida hablar sobre el movimiento paralímpico o discapacidad".

"Me das entre pena y rabia, porque sos el periodista referente en mi país de deportes amateurs y ahora confirmo que no entendés nada. No entendés nada de deporte. No hablo de paralímpico u olímpico, de deporte y fin", siguió

"Tampoco entendés nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al mérito por 'sobrevivir nuestros dramas' cuando a lo único que tenemos que sobrevivir es a la ignorancia e invisibilidad por parte de la sociedad gracias a forros como vos que eligen ser ignorantes", remató Giménez junto a una foto haciendo el gesto de "fuck you" con múltiples medallas.