El congelamiento del boleto de colectivo no llega a la región

En Neuquén nadie habla sobre el precio de la tarifa porque no saben si habrá subsidio de Nación. foto Florencia Salto

La decisión del gobierno nacional de congelar los pasajes de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires no generó una respuesta uniforme en la provincia de Neuquén. Algunos intendentes aseguraron que hay subas que son necesarias para el sostenimiento de sus servicios, mientras que el gobernador Omar Gutiérrez no anticipó qué postura adoptaría frente a la “invitación” de la administración central para que todos adopten medidas similares.

Río Negro, en tanto, no asumirá ninguna resolución propia hasta no tener lineamientos de Nación, especialmente de la política de subsidios. Las provincias fueron convocadas para el jueves 9 a una reunión en el ministerio Transporte, que conduce Mario Meoni.

El secretario del área rionegrina, Juan Ciancaglini ratificó esa determinación mientras reiteró que la provincia cumplió totalmente con los subsidios programados para el 2019 en lo referente a los servicios interurbano y urbano, con la asignación nacional y del Estado rionegrino. Ambas jurisdicciones totalizaron unos 290 millones el año pasado aunque las asistencias públicas al servicio superaron los 350 millones por los subsidios fijados por los municipios para sus transportes urbanos.

Centenario

El intendente de Centenario, Javier Bertoldi, afirmó que la tarifa de colectivos en esa ciudad está “atrasada” y que hay una ordenanza aprobada a fines del año pasado que habilitaría un nuevo aumento en enero, que espera sea el último en el semestre. “En este momento, la empresa sí o sí necesita un incremento porque de otra forma deja el servicio”, planteó. Actualmente, el pasaje local cuesta unos 26 pesos mientras que el servicio interurbano hasta Neuquén asciende a 48,87.

Bertoldi dijo que la empresa Expreso Colonia “presta un servicio excelente”, aunque reconoció que desde este año el municipio no le otorgará más el subsidio de 300.000 pesos mensuales porque “no está en condiciones”.

Neuquén

El municipio de Neuquén, en cambio, adelantó que no tiene previsto ningún nuevo aumento en el pasaje de colectivo para Autobuses Neuquén en los próximos meses. El secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, indicó que “se dio una suba en noviembre que llevó el boleto a 34,4 pesos y no teníamos pensado ningún incremento más en la tarifa”. “Llegado el momento, veremos qué decisión tomamos pero en este momento no hay aumento de tarifas para nosotros”, añadió.

Cutral Co

En Cutral Co, el boleto urbano es uno de los más baratos de la provincia. Cuesta 17 pesos a nivel local y sube a 20 en el caso del interurbano que va hacia Plaza Huincul. El intendente José Rioseco desestimó que vaya a tomar una medida de congelamiento e indicó que la cooperativa El Petróleo “está al límite y no tiene otra forma de sostenerse” que no sea aumentando el boleto. El municipio le aporta unos 400.000 pesos mensuales para subsidiar el boleto escolar.

En el sur de la provincia está el boleto más caro: el de Villa La Angostura cuesta 45 pesos y fue fijado por última vez a fines de octubre. En San Martín de los Andes, en cambio, la última suba lo llevó a 30 pesos.

Interurbanas en Río Negro

El gobierno rionegrino concesiona y autoriza una quincena de líneas interurbanas, entre las zonas Andina, del Alto Valle, Línea Sur, Valle Medio y Atlántica.

Hay ocho municipios que otorgan concesiones: Bariloche, Roca, Viedma, Cipolletti, Allen, Cinco Saltos, San Antonio y Sierra Grande. Los mismos establecen pautas tarifarias. Por ejemplo, el Concejo Deliberante de la Capital analizará mañana un aumento del 25% en su boleto local.

En el 2019, la secretaría de Transporte autorizó aumentos de un 55% en los interurbanos, en tres tramos, comenzando un 27%, siguiendo con un 19% y cerrando en diciembre con 9%. Ciancaglini aclara que ese porcentaje comprende actualización de un año y medio, es decir, desde agosto del 2018.

Transferencias

La atención de los movimientos de Nación se explica en las transferencias de ese Estado para los servicios de transporte. Hasta el 2018, esa jurisdicción garantizó subsidios para las provincias pero, desde el 2019, estos envíos se recortaron y requirió aportes del Estado rionegrino, que llegó a casi el 64% de los 290 millones. Nación remitió unos 100 millones.

Además, se liberó a cada jurisdicción en los criterios de distribución y la provincia repartió por la relación de pasajero por kilómetro, zona geográfica, variaciones en las estructuras de costos, entre otros.

Las asignaciones a los municipios se formalizaron en acuerdos con cada uno, con entregas mensuales. En el caso de las interurbanas, Río Negro compensó con un 20% los montos que se recibían hasta el 2018.

Viedma había acordado



El intendente Pedro Pesatti propuso un alza del 26% en el transporte urbano de Viedma, que será tratado mañana en el Concejo Deliberante. Se estima su aprobación por mayoría, con el rechazo del Frente de Todos que reclama un alineamiento con la política nacional y el congelamiento de las tarifas por seis meses.

El costo actual del transporte en la Capital es de 27 pesos y el nuevo valor será de 34 pesos. El estudiantil pasará de 6,75 pesos a 8 pesos.

Aprobada en la sesión de mañana, el incremento se aplicará inmediatamente aunque siempre requiere una semana, que es el plazo habitual de “su instrumentación en el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”. Así, su efectiva suba se estima para el inicio de la segunda quincena.

El oficialismo no tendría inconveniente en lograr su aprobación en la sesión de mañana, pero el Frente de Todos adelantó en comisiones su oposición. Su presidente, Luciano Ruiz requirió congelar las tarifas por 180 días y, en todo caso, que el municipio subsidie ese aumento para no afectar a los usuarios. “Pedimos al intendente Pedro Pesatti que se acoplen al Gobierno Nacional que ha decretado la emergencia, que por seis meses no habrá aumento en los transportes públicos, y si hay que hacer un ajuste o aumento, trate el Ejecutivo de absorberlo". Advirtió que los vecinos ya tendrán un suba del 30% de las tasas municipales y se crea otra por el GIRSU. “Nos parece que es momento de empezar a cuidar a los vecinos”, declaró.

En los fundamentos, la iniciativa municipal repasa tarifas de otras localidades rionegrinas y reafirma después que el servicio viedmense es el más barato. Por caso, consigna que Roca tiene el valor en 34 pesos y Cipolletti en 34,75 pesos de noviembre mientras Bariloche lo estableció en 35 pesos.

En otra parte, la iniciativa gubernamental pondera que Viedma presenta un servicio con tarifa plana, lo cual, “redunda en beneficio de los usuarios” porque puede “desplazarse desde y hacia sectores ubicados a mayor distancia”.

Destaca que “el valor actual del boleto único” no “alcanza a cubrir el valor requerido para lograr el equilibrio que se demuestra el análisis de costo que semestralmente elabora” el gobierno municipal. Agrega que el gobierno local “debe continuar garantizando el servicio público de transporte de pasajeros a miles de vecinos que diariamente lo utilizan; el desequilibrio surgido en la estructura tarifaria durante el año 2019 y los hechos planteados precedentemente hacen necesario encontrar el equilibrio que sostenga este servicio de vital importancia para la comunidad, sosteniendo además las fuentes laborales”.

Bariloche espera compensación

El congelamiento de las tarifas del transporte urbano que impuso el gobierno por 120 días para estudiar un nuevo régimen de subsidios sorprendió al municipio local con un aumento ya comprometido, para llevar el boleto a 41 pesos a partir del 1 de febrero.



La empresa Mi Bus pidió precisiones al Ejecutivo, y dejó en claro que no podrá mantener el precio actual de 35 pesos y absorber los costos sin el ajuste ya concedido.



Pero en el gobierno asumen que difícilmente haya margen político para otra suba del boleto cuando están frenadas en el resto del país.

Consultado por el tema, el intendente Gustavo Gennuso se negó a formular comentarios.



El secretario de Tránsito y Transporte municipal, Martín Trebino, reconoció que existe inquietud por el tema y dijo haber realizado una consulta al área de Legales sobre los pasos a seguir.



“Por ahora estamos muy en el aire”, admitió el funcionario.

El último ajuste del boleto fue aprobado en octubre y desde el 1de noviembre quedó fijado en 35 pesos. La misma resolución ya estableció que en febrero saltará a 41 pesos.



La ordenanza vigente permite modificar las tarifas cada seis meses y no es la primera vez que Gennuso otorga aumentos escalonados, a fin de evitarse el descontento que generaría la suba de un solo golpe y también el desgaste de abrir una discusión con audiencia pública incljuida para cada una de los aumentos.



Trebino dijo que desde la asunción del presidente Alberto Fernández están a la espera una definición sobre los subsidios nacionales para el transporte, que durante años fueron decisivos para moderar los aumentos del boleto, y que fueron eliminados en diciembre de 2018 por el expresidente Macri.



Desde entonces la provincia asumió una parte de esa carga, pero la mayor parte fue absorbida por el municipio, que presupuestó para este año una partida de 100 millones de pesos en subsidios para Mi Bus.



Trebino dijo que “la empresa quiere saber” qué va a pasar con el aumento del 17% ya pactado y, a su juicio, para evitarlo debería obtener algún aporte provisorio que lo compense, vía combustible más barato o alguna ventaja tributaria, a la espera de que el gobierno resuelva un esquema definitivo.



El sistema de transporte en Bariloche vende alrededor de 900 mil boletos mensuales. De modo que a 6 pesos cada uno el ingreso retaceado a la concesionaria sería de alrededor de 5 millones cada 30 días. “Nos interesa que el boleto quede a 35, pero alguien lo va a tener que compensar”, consideró Trebino.

Incertidumbre en Roca

La situación en General Roca resulta sumamente particular. Tras la suspensión de los subsidios y los incrementos de los insumos, los propietarios de la empresa 18 de Mayo pusieron en duda la continuidad del servicio y por ahora es una incógnita si la firma continuará con el transporte público local.

“Es una situación compleja”, dijo uno de los directivos y detalló que están mirando de reojo las medidas que tomará el presidente Alberto Fernández en el resto del país.

Se puede congelar el boleto pero hay que ver qué van a hacer con los subsidios en el interior del país. “En la zona metropolitana hay una situación atípica el problema es en el interior del país donde seguimos sin recibirlos”, dijo una fuente de la firma que pidió reserva.

A la hora de evaluar la situación dijo que si congelan el boleto paralelamente aumentarán los salarios de los trabajadores, los insumos y los costos para movilizar las unidades.

“Entonces cómo se puede subsistir en este escenario. Esta es una situación que no se puede sostener por mucho tiempo”, aclaró.

Si bien explicó que la empresa 18 de Mayo está interesada en continuar con las prestaciones en Roca, resulta muy complejo hacerlo en este escenario de tanta incertidumbre.

Desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) advirtieron que el panorama no es muy alentador no sólo en Roca sino también a nivel nacional.

Ángel Rubio dijo que pensar en frenar los incrementos sin subsidios no hace rentable el negocio del transporte. “La situación en Roca es difícil. Nadie va a querer tomar un servicio de transporte bajo esas condiciones”, dijo el referente de la UTA.

Y advirtió que de mantenerse este panorama, es poco probable que una empresa transportista arriegue a radicarse en la ciudad.