El coronavirus ya exige unos 300 millones más al Ipross

El Ipross afronta un desafío particular por la cobertura a sus afiliados enfermos de covid 19. La atención de la obra social ya habría llegado a un millar de contagiados, con costo de internación de los 16.000 a los 100.000 pesos diarios.

El costo adicional por las prestaciones del coronavirus estará en los 300 millones, según estima el interventor del organismo, Alejandro Marenco, considerando la facturación proyectada por los primeros cinco meses de esa presencia viral en Río Negro.

La dificultad financiera del Ipross no es ninguna novedad. Por ejemplo, comenzó el año con una deuda con los prestadores superior a los 2.000 millones, que se consolidó con 200 millones en bonos y el resto con un programa de cancelaciones mensuales.

Marenco admite la fragilidad financiera del instituto por el sobrecosto exigido a partir de la cobertura a los afiliados en la pandemia, explicando que parte de esas prestaciones ingresan en los convenios con los centros privados mientras otros son facturadas por fuera.

Las internaciones 100.000 pesos diarios llega a ser el costo de la atención de un paciente afiliado al Ipross en los centros privados.

En diálogo con RÍO NEGRO, el profesional manifestó que los costos parten de 16.000 a 20.000 por día si se trata de un aislamiento simple, es decir, un paciente con síntomas leves.

En cambio, el valor de la atención compleja se origina en los 20.000 y asciende a los 100.000 si necesita cumplir con internación en terapia intensiva, con variaciones vinculadas con los medicamentos o asistencia requerida. Marenco explicó que solo el costo acordado por material descartable con los privados parte de 4.000 pesos en sala común y alcanza los 17.000 pesos en cuidados intensivos.

En relación a los casos más complicados, el interventor estimó que esa ocupación media oscila de 10 a 20 días, reconociendo que existieron algunos pacientes con 35 jornadas. Una facturación promedio ronda de 80.000 a 150.000 pesos.

Río Negro está en los 4.000 diagnosticados con covid, estimándose que entre el 20 y 25% presentó la cobertura del Ipross en los hospitales o centros privados. Ese porcentaje proyecta una atención de un millar de afiliados, con su consiguiente facturación que deberá afrontar la obra social provincial. “Serán unos 300 millones en estos cinco meses”, estimó.

Marenco advirtió que no sólo se tratan de los positivos, pues el organismo responde y paga por los sospechosos que, tal vez, por día, deben quedar aislados a la espera del resultado de su hisopado. En ese sentido, el funcionario habló de la inclusión de internaciones domiciliarias -como ocurrió en Bariloche- que logra un abaratamiento a pesar de los costos por los cuidados.

Aún estas erogaciones extraordinarias, Marenco considera que la deuda proyectada para fin de año estará en los niveles de existente en el inicio del 2020 y, además, entiende que en octubre se estará modificando la curva de contagios y, en consecuncia, también el costo adicional.

Reclamos y demoras en delegaciones superadas

La cuarentena exigió al Ipross también cambiar ciertos trámites y, entre ellos, incorporó la consulta y la receta online, a partir de la utilización una aplicación. Los afiliados valoran sus resultados, pero aparecieron otros inconvenientes, como las demoras en el cobro del coseguro y en el canje de las tradicionales órdenes de consulta.

Los afiliados advierten atrasos en el cambio de las órdenes de papel adquiridas oportunamente.

En el Ipross reconocen falta de respuestas en la atención en las delegaciones, pues se achicaron los planteles por medidas de prevención y hay saturación por el alto pedido de turnos. Ademas se advierte de los largos plazos para que el organismo cobre los coseguros entonces se está trabajando en un sistema para que los mismos puedan abonarse en forma online y, conjuntamente, permitir un canje de las órdenes en papel por su equivalente digital.

La afiliada Mirta Manuel depositó en julio sus viejos bonos en una urna pero, aún sus llamados, no obtuvo –dijo– indicaciones certeras y desconoce del propuesto canje.

En la Junta de Administración indican que “hay menos gente” en las delegaciones y reconocen el propósito de su cambio online, aclarando que no será fácil porque los bonos papel no están digitalizados “más allá de que tengan número” y no se puede garantizar que no se cambien los números “entonces hay que hacerlo de manera manual por ahora”.

Agregaron que en Viedma se espera que con la nueva delegación “se destrabe” mientras que en el interior provincial se indicó que el mecanismo es el mismo, y la solución depende del funcionamiento diario, sujeto a las restricciones que provoca la circulación viral del coronavirus.