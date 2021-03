El cuadro gremial y el “silencio” interno

PANORAMA POLÍTICO DE RÍO NEGRO

Fueron y serán días movidos. No alcanzó la oferta salarial y al gobierno lo inquieta el frente gremial.



El viernes habrán nuevas paritarias. La UnTER apaleó el plan oficial con sus acciones de rechazo a la oferta del 29%.



UPCN suma con sus protestas, que solas no alarman al oficialismo.

Lo de ATE es peculiar: es generador de reclamos y problemas a la gestión de Arabela Carreras, tanto como aporta a las medidas y soluciones. Las próximas jornadas lo ubicará con fuertes protestas y cortes.



Los paros de UnTER surgieron como estrategia y acomodamiento interno más que por el convencimiento de la insuficiencia del aumento. También el gobierno aportó cuando no acercó interlocutores válidos en momentos cruciales. Gabriel Belloso, segundo de Educación, cumplía esa faena, pero dejó ese cargo en febrero. Esa tarea no fue cubierta, con una contrariedad adicional: el nuevo viceministro, Adrián Carrizo, no agrada al mando sindical. Ese encono residual es un obstáculo y se remonta a que el hoy funcionario integró aquella oposición gremial -liderada por Marcelo Mango, luego ministro- que en el 2010 le arrebató la conducción a la tradicional Azul Arancibia, actualmente expresada por el secretariado de Sandra Schieroni.



La propuesta poco cambiará para el viernes, salvo retoques menores, como reducir los plazos en el segundo semestre. Economía se resiste a modificar el esquema del primer semestre (13%) por las exigencias existentes. Se refiere a los bonos que vencen en abril por unos 2.500 millones, es decir, media masa salarial.



Si persiste inestable el frente sindical, Weretilneck regulará el estrés gubernamental que pronostica la reunión del sábado de Partido, con la asistencia de Carreras.

Fracasó el plan salarial del gobierno, con un alza ofrecida del 29% para el año. Hay inquietud en el oficialismo por el estado de movilización de los tres gremios estatales.



El senador no permitirá desbordes verbales, a pesar de la frialdad entre ellos. Ella tomó nota de la indiferencia tras múltiples invitaciones rechazadas por el senador. Sí aceptó el último convite: reunirse con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ante potenciales intermediarios, Carreras enumera “gestos” suyos ante la apatía de Weretilneck.



“Mi aporte es el silencio”, contesta el cipoleño cuando alguno le repite esa queja ajena y agrega sus calladas críticas al gobierno. No ocurrirá posiblemente en la reunión de Cipolletti, pero Weretilneck tiene cosas para decirle a Carreras. Tampoco tiene resuelto cómo será su abordaje. Sabe del celo de la barilochense por su autonomía en su gestión.



La gobernadora pretende un lugar político acorde y no le gusta que la aparten, aún con la valoración que aún le otorga a su antecesor. Por caso, piensa en candidatos a diputados, empezando por la secretaria de Salud, Mercedes Ibero y siguiendo por el legislador viedmense Marcelo Szczygol.

Weretilneck marcha con su evaluación, que cerrará en mayo con encuestas. Charló con Agustín Domingo por si opta por su proyección. ¿Qué pensará Carreras en la propulsión de quién ella eyectó a los pocos días de su asunción? Nada bueno.

Carreras reclama por la indiferencia del senador. “Mi aporte es el silencio”, responde Weretilneck, aludiendo a que calla sus críticas a la administración rionegrina.



También Alejandro Palmieri habló del asunto con el ex gobernador y desertó, por las dudas, si se evaluaba su postulación.

Cualquier contrariedad en JSRN se minimiza con las renovadas disputas y quiebres en el Frente de Todos. Su bancada tuvo un desgarramiento y se fueron tres legisladores Nicolás Rochas, Alejandro Ramos Mejia y Luis Albreiu, resguardándose en el Frente Renovador de Sergio Massa. El desenlace estuvo en el recambio en el Consejo de la Magistratura, apartando a Rochás y Ramos Mejía. Estos sucesos trastocan el cuadro político (por caso, oxigenó la precandidatura de Albreiu a Diputados) y el judicial.



Otra conversión se anticipa en el FdT y en la Provincia con la segura designación de Martín Soria como ministro de Justicia, reemplazando a Marcela Losardo. El diputado tendrá la misión de la embestida a la Justicia Federal. Si es así, renovará parte de su legado, asentado en las arremetidas-de algo más de una década- a los jueces y fiscales rionegrinos.