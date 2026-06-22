Francia goleó a Irak por 3 a 0 y selló su pase a la siguiente ronda

(AP). Exquisita definición de Mbappé para el segundo tanto de Francia ante Irak.

No hubo sorpresas en Philadelphia. Solo suspenso por la tormenta eléctrica y la demora de casi dos horas. En cancha, la Selección de Francia fue una aplanadora ante Irak, goleando por 3 a 0 en la segunda fecha del Grupo I y sellando su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Con un Mbappé intratable, autor de dos tantos (llegó a los 16 gritos en Mundiales), y otro gol de Dembelé, los últimos finalistas consolidaron su condición de favoritos y, tal como Argentina esta tarde, también cumplieron el primer objetivo dentro del certamen.

El inicio del complemento se demoró por la fuerte tormenta que se desató promediando el lapso inicial, y por la fuerte actividad elétrica pronosticada. En estos casos, tal como anunció la FIFA, se activa inmediatamente un protocolo de seguridad y se detiene la actividad en cancha.

Desarrollo del partido

Si bien los Galos no estuvieron precisos a la hora de concretar las situaciones, de entrada lograron controlar el juego y consolidar la supremacía ante los asiáticos, producto de una clara jerarquía individual y colectiva.

Luego de varios avisos, los campeones del mundo pasaron a ganarlo a los 13 minutos, con un golazo de Mbappé desde afuera del área. Tras de una serie de rebotes, el delantero lanzó un zurdazo que venció fácilmente las manos de Ahmed Basil.

DEMORADO EL PARTIDO ENTRE FRANCIA E IRAK



Por la tormenta que hay en Filadelfia, el encuentro se encuentra suspendido.



Con gol de Mbappé, los Blues se fueron al descanso ganando por 1-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wsN6eVeQHB — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

El combinado iraquí intentó y logró tenues aproximaciones al área rivales, con dos remates de Ali Al Hamadi que lejos estuvieron de inquietar el arco de Mike Maignan.

Hubo una más para Mbappé, a los 39 minutos, que cada vez que el balón pasó por sus pies generó desequilibrio y posibilidad de gol para el combinado francés. En esta ocasión, su remate no generó mayor peligro.

El delantero, que afrontó su partido N°100 con la camiseta de Francia, no le quiere perder pisada al argentino Lionel Messi en la carrera por ser el máximo goleador. Y todavía faltaba más…

¡BOMBAZO Y A CELEBRAR! Kylian Mbappé anotó el 1-0 de Francia ante Irak y llegó a los 15 goles en las Copas del Mundo.



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Reanudada la acción (casi dos horas de demora), a los 8′ minutos, Dembelé capitalizó un insólito error de los iraquíes saliendo desde el fondo y dejó mano a mano a Mbappé con el golero Basil, quien con toda su clase, lejos de ponerse nervioso, marcó el 2-0 y se anotó su 16° gol mundialista.

Francia continuó con la presión ofensiva y rápidamente volvió a someter a Irak en campo propio. Tres minutos después, Michael Olise avanzó y remató contra el travesaño.

Poco tardó el combinado Galo en anotar el tercer tanto del encuentro, ante un elenco asiático sin respuestas. A los 20 minutos, tras presionar la salida desde el fondo, Olisé recuperó el balón y asistió a Dembelé, para el 3-0 y una verdadera paliza.

DOBLETE DE KYLIAN MBAPPE



El delantero marcó su segundo gol ante Irak justo el día que cumple 100 partidos con la camiseta de Francia. pic.twitter.com/FxW8b6seDi — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

FRANCIA GANA, GUSTA Y GOLEA



Apareció Ousmane Dembélé para marcar el 3-0 ante Irak y afianzarse como uno de los candidatos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YmtOxcnt45 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Un atisbo de reacción para Irak, a los 30′ del complemento, con una buena jugada colectiva y el remate de Al-Hamadi que pasó cerca del paso izquierdo de Maignan. De momento, la única chance clara de ataque de los asiáticos.

¡Y le hace precio…! Otra pelota perdida, a los 44′ del complemento, y Mbappé que encaró mano a mano, luego de una doble gambeta, pero el remate del delantero pasó cerca del travesaño.

Victoria, seis puntos y pasaje a los 16avos. Para Irak, en tanto, dos derrotas (habían caído ante Noruega en la primera fecha) y eliminación en primera ronda.

FORMACIONES

Francia: (16) Mike Maignan; (5) Jules Koundé, (4) Dayot Upamecano, (17) William Saliba, (3) Lucas Digne; (6) Manu Koné, (14) Adrien Rabiot, (11) Michael Olise; (7) Ousmane Dembélé, (12) Bradley Barcola y (10) Kylian Mbappé.

Irak: (22) Ahmed Basil; (3) Hussein Ali, (4) Zaid Tahseen, (5) Akam Hashim, (23) Merchas Doski; (8) Ibrahim Bayesh, (16) Amir AlAmmari, (24) Zaid Ismael; (14) Zidane Iqbal, (11) Ahmed Qasim y (18) Aymen Hussein.