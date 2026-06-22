Luz verde: Neuquén podrá tomar financiamiento en pesos luego de un permiso del Banco Central

El programa económico del gobierno de Neuquén recibió un nuevo espaldarazo este lunes por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que autorizó a las entidades financieras de la plaza local a adquirir las letras del Tesoro que emita la provincia.

La comunicación «A» 8448/2026 de la máxima autoridad monetaria fue publicada en el Boletín Oficial y dejó habilitados a los bancos para que aporten financiamiento por hasta $620.000 millones.

Desde el Ejecutivo indicaron que esta autorización corresponde a las letras del Tesoro que se incluyeron en la ley de presupuesto que aprobó para este año la Legislatura.

«Como todos los años Neuquén realiza el trámite ante el Estado nacional para tener habilitada esta herramienta de financiamiento», indicaron fuentes oficiales a este medio, aclarando no obstante que dicho permiso «no implica que la provincia vaya a emitir«.

El permiso tampoco exige, precisaron, que se deba «emitir por el total de la autorización». «En los ejercicios 2024 y 2025 se realizó el mismo trámite y en ninguno de los años se procedió a realizar emisión alguna», indicaron en el Gobierno provincial.

Qué dijo Rolando Figueroa sobre el permiso del Banco Central

Durante una conferencia de prensa esta mañana el gobernador Rolando Figueroa hizo foco en esta cuestión y comentó que el Banco Central habilitó la emisión de letras por parte del Tesoro sin que esto signifique que Hacienda efectivamente lo vaya a hacer.

«Este año aún no sabemos si vamos a usar estas letras, tenemos la autorización», añadió el mandatario, quien consideró que antes de cualquier salida al mercado se evaluarán índices clave como el desempeño de la economía nacional, el comportamiento de los inversores y la fluctuación del riesgo país.

El Ejecutivo aclaró que, aunque Neuquén tiene la potestad de emitir deuda a través de este mecanismo, es el Banco Central el que debe autorizar a las entidades financieras para usar los pesos de los depositantes y comprar las letras.

El plan financiero está contemplado en la ley de presupuesto y fue instrumentado por un decreto de Figueroa en marzo de este año, en el cual se establecieron las distintas series, clases o tramos de las letras que podrán emitirse a lo largo de 2026.