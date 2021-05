El día de Star Wars: ¿por qué se celebra hoy?

Star Wars es la franquicia compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970, y producidas y distribuidas por la compañía Walt Disney desde 2012. Este 4 de mayo se celebra el día de Star Wars y muchos fanáticos de la serie en todo el munfo lo celebran a través de las redes sociales compartiendo infinidad de contenidos. Pero ¿por qué se celebra hoy y a qué se debe el origen del día?

La trama cuenta la historia de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como «la Fuerza», un campo de energía metafísico y omnipresente que posee un «lado luminoso» impulsado por la sabiduría, la nobleza y la justicia y utilizado por Jedi, y un «lado oscuro» usado por los Sith y provocado por la ira, el miedo y el odio.​

La celebración del Día de Star Wars en 4 de mayo se explica por el juego de palabras que se crea al pronunciar la fecha en inglés. 4 de mayo se pronuncia “May the fourth”, en ese idioma, cuya sonoridad es muy parecida al famoso “may the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.

Para saber donde se originó este juego de palabras debemos remontarnos hasta 1979, cuando la política conservadora Margaret Thatcher ganó las elecciones del reino Unido.

Aquel día, un 4 de mayo, el diario London Evening News tituló su edición con esa misma frase “may the force be with you”, pero sustituyendo “force” por “fourth”.

Alrededor del 2008 fue cuando los fanáticos de Star Wars empezaron a celebrar la jornada como el Star Wars Day. Desde entonces, cada 4 de mayo las redes bullen con fotos, frases y todo tipo de mensajes inspirados en la popular saga de George Lucas. En 2019, el Día de Star Wars fue reconocido oficialmente en el estado de California.

Este año, Google también ha querido sumarse a la celebración con un “juego de pascua” oculto en su buscador. Para descubrir la sorpresa, solo tenemos que hacer una búsqueda en Google sobre algún tema relacionado con Star Wars, por ejemplo, escribiendo “may the force be with you”. El buscador de Google nos regalará una lluvia de confetis y dibujos relacionados con la saga.

También en la web oficial de Star Wars proponen, para celebrar este día tan especial para sus fans, una serie de actividades, entre las que se incluye la posibilidad de ver el estreno de Star Wars: The Bad Batch en Disney + o disfrutar de descuentos en los productos de la saga.

To celebrate May the 4th, @Lucasfilm and @Disneyplus commissioned artists from around the world to create unique illustrations that represent the Star Wars films and original series, check them out now on Disney+. https://t.co/KT56HOzwnk pic.twitter.com/ClYRlvxL88 — Star Wars (@starwars) May 4, 2021