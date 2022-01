El dólar blue volvió a subir un peso este martes

El dólar blue cerró hoy a $207, experimentado un avance de $1 respecto al cierre de ayer.

En tanto, las opciones bursátiles operaron en baja. El MEP cayó $0,10 a $ 197,19, mientras que el Contado con Liquidación retrocedió $2,16 a $ 206,03.

En el segmento mayorista la divisa norteamericana se cotizó a $103.

El dólar en el Banco Nación se mantuvo sin cambios en $102 para la compra y $108 para la venta; al igual que el “Solidario” que quedó en $ 178,20.

Fuentes de mercado estimaron que, en una jornada con muy bajo nivel de actividad, el BCRA quedó comprado en US$ 1 millón.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 135,936 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 23 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 359 millones.

Noticia en desarrollo.-