El duro diagnóstico de Gallardo: "el fútbol argentino está en una decadencia total"

Una radiografía sincera y crítica del fútbol argentino expuso Marcelo Gallardo en conferencia de prensa en la previa del duelo de ida por los octavos de final de la Libertadores ante Atlhetico Paranaense. El entrenador de River considero que "en el fútbol argentino hay mucha rosca política, todos juegan a ver dónde sacan ventajas. Si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras condiciones, ser serios y no parecer. Dejamos dudas. Me da pena por el fútbol argentino, está en una decadencia total".

El Muñeco advirtió sobre el desarrollo de "un fútbol bastante chato", en el que "no se juega por nada" dentro de un "contexto feo" por la ausencia de público en canchas que "no son del todo agradables a la vista".

El "Muñeco" hizo su análisis en la previa al partido de mañana en Brasil ante Paranaense por los octavos de la Libertadores, torneo fijado como prioridad para su equipo. "Estamos bien. Yo creo que hubo dos momentos que atravesar: el parate larguísimo y el deseo y las ganas de volver a la actividad. De entrada, mostramos ese deseo. Lo hemos hecho en una competencia que nos gusta y apasiona como la Libertadores".

🎙️ Gallardo, sobre el cruce de mañana vs. Athletico Paranaense: "Será un partido difícil, sabemos a qué nos vamos a enfrentar e intentaremos imponernos a través de la idea que tenemos. Conocemos lo exigentes que son estos partidos, más en una cancha compleja y muy rápida". pic.twitter.com/wgSp6PQ6eF — River Plate (@RiverPlate) November 23, 2020

Respecto al equipo, los cambios y esquemas, Gallardo puntualizó: "nosotros somos un equipo que no tenemos problemas en tener que jugar con diferentes sistemas. La idea es la misma, no ceder el protagonismo. Que no nos condicionen los rivales a través del juego. Son sistemas que hemos ido cambiando con comodidad, de diferentes maneras. No cambia la idea", aseguró.

🎙️ Gallardo: "Ponzio podría haber sido de los futbolistas que más sufriera este extenso parate y sin embargo una situación como la que estamos viviendo no le hizo bajar los brazos. Eso se debe a su gran mentalidad y a ser parte de un grupo de jugadores que compite por algo". pic.twitter.com/lnlCeY36RZ — River Plate (@RiverPlate) November 23, 2020