“El eclipse no afecta nuestro destino, pero nos maravilla”

Leonardo Pellizza, presidente de la Asociación Argentina de Astronomía, suele apuntar lejos: estudia intimidades de otras galaxias. Pero desde la semana pasada anda en bermudas en la costa este de la provincia de Río Negro para compartir su pasión por comprender qué pasa en el Universo. Impulsó actividades de comunicación pública de la ciencia sobre el eclipse total de Sol que ocurrirá mañana. En diálogo con Río Negro, Pelliza, quien es investigador del Conicet en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio en Buenos Aires, aclaró “el eclipse no afecta el destino de las personas, pero nos maravilla. Nos reconecta con la naturaleza y el Universo. Si aprendemos cómo se produce este fenómeno, podemos desarrollar un pensamiento racional para nuestra vida cotidiana. Ayuda a decidir”.

P-¿Qué buscan al comunicar sobre el eclipse de Patagonia?

R- Queremos compartir la cultura científica y que se pueda disfrutar el eclipse solar como un fenómeno que podemos predecir con exactitud.

P-¿Puede afectar a la gente?

R- El eclipse nos afecta al verlo. Pero no como algunos creen ya que se trata de un fenómeno astronómico natural y no interfiere el destino personal. Lo que nos hace maravillarnos. Asombrarnos. Algunas personas pueden creer que sí afecta la vida personal, pero no hay evidencia científica. Lo que pasa al observar un eclipse es un momento de emociones, que nos permite recuperar el asombro frente a la naturaleza y al Universo en general. En general, la humanidad ha tendido a vivir en las ciudades y se pierde la posibilidad de mirar al cielo, hacerse preguntas y contestarlas de una manera racional a través del método científico.

P-¿Qué sucederá durante el eclipse solar?

R- El día se volverá noche poco después de las 13 horas en la zona de la Patagonia de Argentina y Chile. En ese momento, la Luna cubrirá por completo el Sol por aproximadamente 2 minutos. En el resto de América del Sur, el eclipse se verá en forma parcial, es decir, la Luna cubrirá parte del Sol, sin llegar a ocultarlo completamente.

P-¿Ver eclipse puede despertar vocaciones por la astronomía?

R- Nosotros buscamos que se acerquen al modo de pensar de las ciencias. No pretendemos que todo el mundo sea científico. Sí alentamos a que los adolescentes y los jóvenes que estén interesados puedan seguir carreras científicas. La astronomía está disponible para todo el mundo. El cielo está ahí para ser mirado, y el eclipse es uno de los fenómenos más impactantes. Esas particularidades hacen que la astronomía convoque tanto para la formación profesional como a los amateurs que también contribuyen al avance científico.