El engaño de la carbono neutralidad

Un comentario con relación al proyecto de compensación de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que el gobierno de Río Negro envió a la Legislatura para permitirles a las empresas seguir emitiendo GEI.

En primer lugar, las emisiones de CO2 correspondientes al ciclo lento (o geológico) del carbono no pueden ser captadas en su totalidad por el ciclo rápido (o biológico).

Segundo, un bosque plantado en un lugar donde antes había otro bosque podría, en el mejor de los casos, capturar parte del CO2 que este ya no puede capturar (porque lo talaron); sostener que solo plantando árboles nativos es posible capturar todo el CO2 que emitirán las empresas desde ahora hasta que se agoten los combustibles fósiles (porque el gobierno no le ha puesto fecha de vencimiento a su extracción), es engañarse.

Tercero, los bosques suelen incendiarse (incendios que sin duda aumentarán en los próximos años), liberando de golpe todo el CO2 capturado hasta ese momento. Cuarto, el proyecto del gobierno compromete el uso del territorio, favoreciendo la especulación inmobiliaria.

Por último, los bosques no pueden capturar el metano emitido en la producción de Gas Natural y la fermentación entérica del ganado. En suma, la captura de CO2 sola no alcanza: hay que dejar YA de emitir GEI, y capturar YA todo o buena parte de los gases YA emitidos. Las soluciones que no apunten en esa dirección significarán, citando al Papa Francisco en su Laudato Si, “solo una pequeña demora en el derrumbe”.

Leonardo Salgado

DNI 16.120.304

Cipolletti