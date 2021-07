El entrenador Luis Islas ya trabaja en Sol de Mayo

Este viernes se inició el ciclo del entrenador Luis Alberto Islas al frente de Sol de Mayo y el domingo, desde las 15, tendrá su primer desafío frente a Estudiantes de San Luis en el estadio de Deportivo Patagones por una nueva fecha del torneo Federal A de fútbol.

El desembarco del exarquero, campeón del Mundo en 1986 en Méjico, se concretó junto a José Alberto Pecudani, otro recordado exjugador de Independiente de Avellaneda, quien actuará como ayudante de campo.

Durante la presentación Adán Valdebenito, presidente de la institución capitalina, sostuvo que "tenemos la suerte de tener un cuerpo técnico de esta envergadura" y explicó que su contratación fue a través de "una gestión muy rápida, muy intensa" y destacó que "es muy importante para la zona y un orgullo para el club".

Por su parte, Islas contó que "cuando me ofrecieron la posibilidad no lo dudé y enseguida empecé a evaluar lo que estaba sucediendo, los resultados; que no eran los deseados, y me puse a dispoción de la institución" y agregó que estuvo en San Juan, en la última derrota del "albiceste" donde pudo ver el equipo, "es un plantel altamente competitivo para la división, no se están dando los resultados esperados".

Agregó que "hablé con los jugadores luego del partido y el plantel está con mucha ilusión, se puede potenciar. Todo lo que se hizo hasta el momento queda al margen y se arranca un proyecto nuevo, con toda la ilusión, la capaicdad y el respeto y va a funcionar si todos tiramos para el mismo lado" enfatizó Islas.

Islas y a su izquierda Percudani durante la presentación oficial en Viedma. Foto: Pablo Leguizamón.