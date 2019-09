El estadio de Gimnasia se vistió de fiesta para recibir a Maradona

Diego Maradona, flamante director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, llegó hoy al estadio Juan Carmelo Zerillo e hizo su presentación ante una multitud de fanáticos que desde temprano tiñeron el Bosque con los colores azul y blanco.

Al momento de su arribo, las tribunas lucían cubiertas en un alto porcentaje y los alrededores estaban repletos de público en medio de una atmósfera festiva.

Los primeros hinchas llegaron muy temprano, horas antes de la apertura de la cancha a las 11.

Socios de todo el país viajaron a La Plata para ser partícipes de la bienvenida a Diego, entre ellos, los miembros de la filial "La 22 del fin del mundo" radicada en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Los accesos al Bosque lucían guirnaldas azules y blancas, intercaladas con pasacalles con distintos saludos: "Diego, el Bosque te da la bienvenida", "Diego, el Bosque es tu casa, el barrio de Favaloro y la cuna de Cristina. Bienvenido compañero".

Dentro del campo de juego, el club dispuso tres grandes inflables para darle más color a la fiesta: las fauces del Lobo, por dónde apareció Maradona; el rostro del Diez y otro Lobo con la camiseta de Gimnasia.

La fiesta en La Plata, de la que participan más de 20.000 personas, es controlada por unos 400 efectivos de la policía, equipos sanitario y rescatistas.

#MaradonaEnTNTSports | Diego Maradona, en el Bosque, presentado en Gimnasia: "No voy a faltar a ningún entrenamiento. Acá se viene a entrenar y el que no entrena no juega. ¡El que no corre no juega!" #MaradonaEnGimnasia pic.twitter.com/6wOalHnlhn