El Estado pagó casi US$ 1.100 millones en compras de GNL

El invierno 2021 llegó antes de que las petroleras pudieran reactivar la producción de gas y ante la falta de oferta y sumado a la disparada del precio del Gas Natural Licuado (GNL), el Estado destinó casi US$ 1.100 millones entre las 5 licitaciones que se realizaron. Hoy se amarrará un buque en el puerto de Escobar y el último pactado para este año, tiene fecha para el 30 de septiembre.

Los datos se desprenden de los registros oficiales de Integración Energética Argentina S.A. (la exEnarsa), la empresa del Estado encargada de realizar las compras. Con altos y bajos, el precio promedio para las compras de todo el año cerró en US$ 8,3 por millón de BTU, la unidad de medida.

Las cinco licitaciones que se realizaron fueron para la adquisición de 56 buques de GNL y el total que pagó el Estado fueron US$ 1.096 millones. Desde el sector privado y público aseguran que se trata de una cifra que, de la mano del Plan Gas Ar, será inferior el próximo año.

Vale recordar que por la falta de redes de transporte y compresión de gas no es posible reemplazar la totalidad de importaciones.

A medida que pasaron las licitaciones cayó la cantidad de buques contratados, pero no tanto así los precios que se pagaron. Para tener una idea, por las últimas dos licitaciones, que comprendieron 9 buques, se abonó el 70% de lo que se pagó por los primeros 24 buques.

A medida que se incrementó la demanda del combustible a nivel mundial los precios fueron escalando. La primera compra se realizó a mediados de marzo y la última en el arranque de julio.

El salto en el precio de las licitaciones se ve claramente en lo que se abonó por millón de BTU: en la primera compra se pagaron unos US$ 7,04 por millón de BTU; escaló a US$ 7,6 para la segunda; a US$ 8,6 para la tercera; a US$ 11,54 para la cuarta y, finalmente, para la quinta licitación el millón de BTU se pagó a US$13,80.

Entre la primera licitación y la última el salto que hubo es del 96%. Es evidente que la cuarta y quinta adjudicación de buques fueron las que elevaron el promedio general del año.

Buques y precios por año

El precio promedio que se pagó por las compras de GNL que se realizaron en 2018 fue de US$ 7,92 por millón de BTU, por un total de 58 buques repartidos en 7 licitaciones. El precio más alto que se pagó en aquel momento fue US$10,85 por millón de BTU.

Durante el 2019 la historia fue totalmente otra, y es que no solo se amarraron 26 buques de GNL, sino que el precio promedio que se pagó fue de US$ 5,92 el millón de BTU. En aquel momento barco más caro fue de US$ 6,18 por millón de BTU.

El 2020 requiere un análisis aparte por la crisis que generó la pandemia del coronavirus en todo el mundo y en especial en la industria. La fuerte caída en la demanda de combustibles e hidrocarburos planchó los precios a nivel internacional y particularmente Argentina se aseguró precios inéditos.

Las licitaciones fueron cinco y en total se contrataron unos 31 buques. El precio promedio que se pagó fue de US$ 2,96 por millón de BTU y el precio más alto que se abonó fue de US$3,56 por millón de BTU.

Hasta el momento, las compras de GNL de 2018 habían sido las más caras, pero este año se conjugaron una serie de eventos para cerrar con las importaciones más gravosas del último tiempo. Los 56 buques que se adjudicaron este año cerraron con un precio promedio de 8,33 dólares por millón de BTU, más del doble de lo que se paga a nivel local.