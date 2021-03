El exjuez que estuvo en coma por covid y hace cinco meses que busca recuperarse

Un día de octubre, el teléfono de Armando Mario Márquez sonó. Era alguien de Salud Pública que lo tenía registrado como caso sospechoso de covid-19. Ahí se enteró que había tenido vínculo con una persona que resultó ser contacto estrecho de otra que estaba contagiada.

Hasta ahí todo iba bien. Él no tenía ningún síntoma que reflejara lo contrario. Sin embargo siguiendo la recomendación de su hermana -médica ella- decidió consultar. Mario es paciente de riesgo, tiene 65 años y enfermedades previas consideradas como riesgosas al conjugarse con el coronavirus. Fue juez federal y hoy forma parte de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Junta de Estudios Históricos de Neuquén.

“No tenía ningún síntoma, ni falta de olfato, ni falta de gusto, respiraba bien, no tenía nada, no tenía cansancio, nada. Si no hubiese sido por la participación, particularmente de mi hermana y de los médicos, no sé qué hubiera pasado”, recordó.

Cuando su hermana supo que él era sospechoso de covid-19, le recomendó consultar a su médico de cabecera para evaluar las acciones de prevención. El profesional, también de riesgo por la edad, no estaba atendiendo, pero si había un reemplazante: Marcelo Sánchez.

A través de él, Mario dio con un grupo de pacientes de riesgo, creado por la infectóloga Liliana y coordinado por el doctor Ramiro Vaca Narvaja, que fue quien le manifestó que era conveniente obtener un kit para controlarse. El saturómetro indicó un valor de oxígeno en sangre muy bajo y eso derivó en una frase que marcaría el comienzo de todo: “agarrate un bolsito y venite para la Pasteur”.

El hisopado le dio positivo y terminó internado, aislado y acostado boca abajo, una maniobra que, confió, “fue clave en todo el tratamiento”. En esa posición, en terapia intensiva y en coma inducido permanecería por casi 40 días.

“Estuve muy, muy grave, había partes que le daban a mi familia que eran calamitosos y muy poco optimistas, pero el excelente grupo de profesionales que tiene la clínica en terapia intensiva, me sacó a flote”, aseguró agradecido.

Claro que 40 días en terapia y sin estar consciente no fue un tratamiento libre de consecuencias. Esas son las que lo tienen hace casi cuatro meses trabajando día a día para superarlas.

“Estuve 30 y algo de días en estado de coma inducido, eso me generó que se me durmiera el brazo izquierdo porque estuve en una posición que se dice prona, que es boca abajo y con el brazo extendido, y también se me complicaron los pies que es lo único que hoy todavía no tienen reacción, pero eso por una diabetes previa”, contó el exjuez Federal.

Ya van cinco meses desde aquel 6 de octubre en el que se internó. “Te agarran momentos de bajón porque hay que estar internado. Esta fue la primera experiencia de mi vida, nunca había estado internado, te agarra un bajón anímico muy grande, es bravo estar acá todo el día. Si me preguntas, quisiera estar en casa, pero de acá no puedo salir si no es caminando, si no es con las escaras curadas y si no es con el brazo con movilidad porque si no voy a ser una carga en la familia”, señaló Mario, consciente de que todavía falta.

Las fuerzas, dijo, que las sacó de su familia, sus amigos y hasta de gente que no conocía o con quien no tenía contacto hace mucho tiempo pero que hoy lo acompañan. También de su fe en Dios y del libro “No permanecer caído”, de la Fundación Espartanos, que trabaja en las cárceles con el rugby como herramienta de inclusión social. “Leer esas historias te da una fuerza terrible, si ellos superaron esas cosas mirá que no lo voy a poder superar yo”, agregó.

Hay que se cuidarse y que no bajar la guardia, todos los días nos informan muertes, esto no paso, esto sigue y va a seguir. Acá el tema es cuidarse, es fundamental, yo me contagié por una imprudencia mía y me la tengo que bancar", recomendó Mario Márquez.