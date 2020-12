El “Expediente Maradona”se cierra sobre el doctor Luque

Acorralado. El Dr. Leopoldo Luque ya había hecho su descargo llegando hasta las lágrimas, pero los fiscales dudan de su labor.

Como un cuento sin final o más afín a estos tiempos, como una serie de infinitas temporadas donde los interrogantes se renuevan mucho antes que las viejas respuestas, la saga de Diego Maradona en esta tierra continúa a pesar de que el ídolo ya no esté entre nosotros.



La manera en cómo muere Maradona, solo, casi postrado en una cama y sin afectos genuinos (y sanguíneos) a su alrededor, zarandea el descanso de la gloria futbolística y obliga a entrecruzar miradas desconfiadas entre los que estuvieron en las últimas horas junto a Diego.



El médico ¿de cabecera? del crack, Leopoldo Luque, que perjura haber hecho “de más, no de menos” por la salud de Maradona, está en el foco de las acusaciones de las cuales se defiende, además de recibir en las últimas horas el apoyo de Matías Morla, un “soldado” de Maradona como él mismo afirma que lo llamaba el ‘10’ en la intimidad.

“Entiendo el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste y como él te quería”. Matías Morla, quien era el abogado de Maradona, salió en defensa de Luque.



“Estoy tranquilo, muy confiado’’, dijo ayer el neurocirujano Leopoldo Luque a periodistas antes de ingresar ayer a la fiscalía de San Isidro, en la causa que investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte de Maradona, ocurrida el miércoles 25 de este mes. Sin embargo, no lo dejaron declarar porque “no está imputado y por eso no le pudieron tomar declaración testimonial”, informó la abogada Mara Digiuni, representante legal de Luque, quien aclaró que “podría declarar por escrito” pero no lo va a hacer, sino que van a “esperar la notificación”.



“El doctor Luque no está imputado, lo allanaron en el marco de la causa, como allanaron Swiss Medical y otros lugares para retirar la documentación y lo que ellos necesitaban para la investigación”, reiteró la abogada.

Digiuni negó que Luque haya sido el médico de cabecera de Diego, y remarcó que “solo era su neurólogo”. Su otro abogado, Julio Rivas, aseguró: “los que estaban al lado de Maradona saben lo que pasó y cuál era la actividad de Luque: lo operó de una neurocirugía y salió perfecto”.

Morla, apuntado por las hijas de Maradona como el gran responsable del aislamiento involuntario al que era empujado su padre, realizó declaraciones en sus redes sociales en apoyo a Luque y su gestión al frente de la salud del ídolo.



“Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería”, dijo el abogado en su cuenta de Twitter. “Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”.

Las hijas, contra Luque



Las que sí declararon en la fiscalía de San Isidro fueron Dalma, Gianinna y Jana Maradona, y apuntaron decididamente contra Luque. Las hijas aseguraron que el aspecto físico de su padre en los últimos días no era para nada óptimo, que tenía el cuerpo hinchado y también los párpados, lo que les llamó mucho la atención. Admitieron además que en la reunión previa al alta en la Clínica Olivos, donde Maradona fue operado del hematoma en la cabeza, se decidió por una internación domiciliaria que según constataron después no era tal.

“Lo vimos muy hinchado, sobre todo la panza y párpados. Nos prometieron internación domiciliaria pero eso no lo era”. Una de las frases que las hijas de Maradona dejaron en la fiscalía de San Isidro.



“El que daba las órdenes respecto a la parte médica de mi papá era Luque”, aseguraron las hijas, que declararon juntas en la fiscalía, a la vez que reconocieron que su padre “era un paciente difícil”.

Luque ha argumentado que era muy difícil tratar con Maradona, al asegurar que se resistía a recibir tratamientos médicos al punto que lo echó en múltiples ocasiones de su casa. “Diego hacia lo que quería’’, dijo Luque, resaltando el fuerte carácter de Maradona. “Diego necesitaba ayuda, no había forma de entrarle’’.



La última protagonista de la investigación sobre la muerte de Maradona que recién comienza es la psiquiatra Agustina Cosachov, quien fue la que firmó el alta de Maradona en la Clínica Olivos y también la que le recetó los medicamentos antidepresivos.

Cosachov no ha realizado aún ningún tipo de declaración sobre el hecho.

“Era un descontrol total y absoluto”



Los fiscales que investigan el caso, ya tienen su primera impresión de los hechos.“Tras los primeros cinco días de investigación, por lo que vemos la conducta era absolutamente negligente. Era una internación domiciliaria totalmente deficiente. Era un descontrol total y absoluto. Si se acredita a través de los resultados de los informes médicos, de los peritajes solicitados y de las declaraciones de testigos que existió algún tipo de mala praxis, a Luque se lo llamará a una indagatoria”, aseguró una fuente cercana a la fiscalía.



Recién se están descubriendo las cartas del último acto del ‘10’, muy lejos de su hábitat natural que era una cancha de fútbol. Se buscan a los responsables de su muerte y quizás lo sea el propio Diego y nadie más, aunque queda la sensación de que cada uno de los que ahora declara, ante un fiscal o no, podría haber hecho un poco más para cuidar a Maradona.



Hasta incluso ese amigo que ha declarado a los medios que a Diego lo emborrachaban para impedirle que viera a sus hijas. ¿Por qué no lo dijo antes? Entre tantas palabras, ojalá aparezca la verdad sobre los motivos del fallecimiento de Diego, para que una vez y para siempre pueda descansar en paz.

Los chats del grupo “Parte Médico Olivos”

Dalma y Gianinna expresaron tres días después de que su padre saliera de la Clínica Olivos, sobre la necesidad de hallar a un médico “clínico de cabecera” para sumar al tratamiento para su padre.



Así se desprende de una serie de mensajes enviados el sábado 14 de noviembre en un grupo familiar de Whatsapp al que llamaban Parte Médico Olivos, en el que también estaba Diego Maradona Jr., y la psiquiatra Agustina Cosachov.



“Creo que deberíamos pensar en conseguir un clínico de cabecera”, afirmó Dalma, resaltando las palabras “de cabecera”, aparentemente como conclusión de una reunión en la que se trató la salud de Maradona.

“Con el médico que consigamos, ellos se quedarían ´tranquilos´. Para no ponerle tantos médicos a papá”, indicó Gianinna, sin aclarar a quiénes se refería.



En otro de los mensajes “Dieguito”, quien se encuentra en Italia y no pudo viajar para el velatorio de su padre, y preguntó: “¿El nuevo médico caminará junto a Leopoldo Luque?”. “Leopoldo es neurocirujano y de lo que estamos hablando es de un médico clínico de cabecera”, aclaró Dalma, tras lo cual Cosachov se ofreció a contactar a una colega suya, “que además es toxicóloga”. Sin embargo, Gianinna le respondió que ella se iba “a poner a investigar”.

“La muerte de Diego era evitable”, dijo la actual pareja de Verónica Ojeda

Mario Braudy, pareja y abogado de la madre de Dieguito Fernando.

El abogado Mario Braudy, actual pareja de Verónica Ojeda, exmujer de Diego Maradona, se presentó ayer en el expediente para representar como particular damnificado al hijo menor del ex astro futbolístico, Dieguito Fernando, y afirmó que “la muerte de Diego era evitable” y responsabilizó de la atención médica al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov.



“Me presenté por pedido de Verónica Ojeda en representación de Dieguito Fernando como particular damnificado. Hablé con los fiscales. Veremos cuáles son las medidas de prueba que nosotros vamos a pedir”, dijo Braudy al salir de la Fiscalía general de San Isidro.



“Nosotros lo que vamos a solicitar es que se investigue hasta el final y hasta las últimas consecuencias a todos los que participaron en el cuidado de Diego en el caso de que hubiera un abandono de persona”, subrayó.



Para el letrado, por lo que se sabe, “no estaban ni los elementos adecuados, ni la medicación para el corazón, ni había estudios clínicos”.

“Evidentemente, si hay una persona que tiene un problema cardíaco serio y vos no le das la medicación, ni le hacés los estudios por lo menos para saber cómo está, por lo menos se tiene que investigar”, comentó,

Agregó que por, el trato que él tenía con Maradona, puede afirmar que “Diego tenía ganas de vivir y no estaba en condiciones de fallecer como falleció. La muerte de Diego a nuestro entender era evitable”, remarcó el abogado.



Braudy cargó toda la responsabilidad del manejo médico del “10” en Luque. “Verónica se manejaba siempre con Luque. Y la psiquiatra era la encargaba de establecer la medicación y el tratamiento”, cerró.

El golpe que el ‘10’ tuvo en la cabeza y que nadie contó

El abogado de la enfermera contratada para asistir a Maradona en su casa del barrio San Andrés, del partido de Tigre, aseguró que Diego tuvo una caída y se golpeó la cabeza días antes de morir, aunque no fue sometido a estudios a pesar de que había sido recientemente operado.

Además, contó que en los días previos a su muerte, Maradona presentaba una frecuencia cardíaca elevada para un paciente con problemas de corazón y que tampoco se tomaron medias al respecto.



“Maradona se cayó el miércoles anterior a su fallecimiento, se golpeó y tampoco lo llevaron a hacer una resonancia o una tomografía”, aseguró Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien es testigo en la causa por la muerte del exfutbolista. “Cuando se cae, lo levantan, no fue mayor el golpe, pero se golpeó el lado derecho de la cabeza, contrario al de la operación. Fue levantado y siguió su vida normal”, agregó.



En una entrevista con TN, Baqué contó que además Maradona presentaba problemas cardíacos y que “nadie tomó nota de los avisos que iba dando su corazón”.



Por los chequeos que le realizaba el enfermero del turno noche, Maradona tenia frecuencia cardiaca 115 y el día anterior al fallecimiento tenia 109. “Todos sabemos que un paciente con problemas coronarios no puede superar las 80 pulsaciones por minuto. Maradona iba avisando que había problemas con su frecuencia cardiaca y no fue asistido con medicación”, expresó.



El abogado dijo que el exfutbolista estaba bajo tratamiento psiquiátrico cuando, según opinó, debía estar bajo el seguimiento de un “equipo interdisciplinario”, ya que “había dos cuestiones: una psiquiátrica y una clínica”



“Maradona se podría haber atendido en la clínica más lujosa del mundo y tenia un baño químico en la habitación; de no haber estado ahí (en la casa de Tigre) Maradona hoy estaría vivo”, expresó Baqué.