El fiscal del jury contra Santiago Terán saldrá de un bolillero

El Jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal jefe Santiago Terán se completará esta semana por sorteo. Y también por azar, pero desde una base de datos distinta, se determinará quién será el encargado de sostener la acusación contra el funcionario de Cutral Co por mal desempeño.

La semana pasada, la comisión especial dictaminó que las denuncias presentadas contra Terán son admisibles, y que corresponde iniciar el proceso que puede terminar con su destitución.

El procedimiento es complejo y a dos meses de la primera denuncia puede afirmarse que ni siquiera ha empezado.

Tan es así que no hay plazos corriendo, Terán no ha ejercido su defensa sin que por ello se haya violado ninguno de sus derechos, el Jurado de Enjuiciamiento que examinará y eventualmente juzgará su caso está incompleto, y ni siquiera se sabe quién será el fiscal encargado de sostener la acusación, en caso de que prospere el juicio (como todas las fuentes consultadas aseguran que ocurrirá).

El fiscal jefe de Cutral Co fue acusado de mal desempeño por una serie de declaraciones periodísticas misóginas, sin perspectiva de género y fuera de línea respecto de las políticas trazadas por el Ministerio Público al que pertenece. Una comisión especial ya declaró admisibles las denuncias.

Ese dictamen pasó al Jurado de Enjuiciamiento, que integran Germán Busamia, Alfredo Elosu Larumbe (por el Tribunal Superior de Justicia); María Laura Du Plessis (MPN), Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) por la Legislatura; y Suyay Sapino y Marianina López Raggi por el Colegio de Abogados.

Cadena de subrogancias

El TSJ tiene tres representantes pero el tercero, Oscar Massei, renunció el 1 de agosto pasado. Su subrogante natural es el fiscal general José Gerez, quien está excusado porque es el denunciante.

Le sigue en la lista el defensor general, Ricardo Cancela, también excusado porque renunció para jubilarse a partir del 1 de noviembre.

En consecuencia, hay que elegir por sorteo a un subrogante de la lista de conjueces que fue aprobada por la Legislatura en la sesión del 6 de diciembre de 2017. La integran magistrados y funcionarios, y abogados particulares:

Lista de conjueces

Son: Alejandra Bozzano; María Cerda; Alberto Dalla Villa; Carolina García; Elizabeth García Fleiss; Claudia Marconi; Gastón Rambeaud; Emanuel Roa Moreno; Fernando Rubio y Daniel Varessio.

¿Hay bolilla caliente? No todos ni todas pueden intervenir en el Jurado, aunque quisieran. Existen razones de amistad o enemistad de por medio, o se pudieron cruzar en alguna causa y el principio de imparcialidad quedó dañado.

Una vez completo el jurado, lo cual podría ocurrir esta misma semana, se elegirá un presidente y comenzarán a trabajar con el dictamen de la comisión especial. Ya todos tienen una copia.

La acusación

Lo mismo sucede con la acusación. Debería estar a cargo del fiscal general Gerez, pero él es el denunciante. Su subrogante legal es Cancela, quien ya se apartó en razón de su inminente jubilación.

En consecuencia, el acusador surgirá también de un sorteo pero de una base de datos distinta: la de todos los jueces y juezas de cámara de la provincia, civiles y penales.

Las y los penales son integrantes del Tribunal de Impugnación: allí también hay varios que no podrían desempeñar esa tarea.

¿Defensa pública?

Por último, ¿qué pasaría si Terán, llevado al Jurado, decide no designar un defensor particular? El Estado debe proveerle uno de los cinco defensores públicos de Circunscripción, ya que el defensor general no está disponible.

La y los defensores son Leandro Seisdedos, Raúl Caferra, Fernando Diez, Marisa Mauti y Pablo Méndez.