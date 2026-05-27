Jubilaciones Anses en junio 2026: cómo impactan la inflación, el bono y el aguinaldo en los haberes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en junio las jubilaciones tendrán un aumento del 2,58%, en línea con el esquema de movilidad previsional que ajusta los haberes según la inflación.

Anses confirmó suba del 2,58%: la mínima rozará los $675.000 en junio

Con esta actualización, los jubilados que cobran la mínima recibirán un ingreso reforzado por el bono extraordinario de $70.000 y por el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, lo que llevará el total mensual a casi $675.000.

Con el incremento del 2,58%, el haber mínimo pasará a ubicarse en torno a los $403.317,99. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para los ingresos más bajos del sistema previsional, por lo que el total mensual ascenderá a $473.317,99 antes del aguinaldo.

Además, durante junio, Anses abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.659.

De esta manera, el ingreso total de junio para un jubilado de la mínima alcanzará aproximadamente los $674.976,99 entre haber mensual, bono y aguinaldo.

En el caso de las jubilaciones más altas, el haber máximo se actualizará a alrededor de $2.713.948,18 tras aplicar el aumento previsto para junio.

A ese monto se le deberá sumar el medio aguinaldo, que en este caso será de aproximadamente $1.356.974,09.

Sin embargo, quienes cobran la jubilación máxima no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado únicamente a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

El ajuste del 2,58% corresponde al mecanismo de movilidad previsional implementado por el Gobierno nacional, que actualiza los haberes mensualmente tomando como referencia el índice de inflación.

El objetivo oficial es sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a la suba de precios, aunque distintos sectores reclaman mejoras adicionales por la pérdida acumulada frente a la inflación de los últimos años. El cronograma de pagos de junio es el siguiente:

Jubilados y pensionados con el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

NA