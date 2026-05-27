Bomberos intervinieron por una quema de basura en la zona norte de Roca

Una quema de basura cubrió de humo distintos sectores de Roca. Foto: archivo.

Una quema de basura registrada este miércoles en la zona norte de General Roca generó una importante columna de humo que se propagó hacia distintos sectores de la ciudad y provocó molestias entre vecinos.

El foco se originó en el sector del zanjón ubicado entre las calles Defensa y El Jilguero, un área donde este tipo de incendios suele repetirse con frecuencia.

Hasta el lugar arribó una dotación de Bomberos Voluntarios de General Roca para controlar la situación. Si bien las llamas no alcanzaron gran magnitud, la gran cantidad de humo se extendió rápidamente y llegó incluso a sectores céntricos de la ciudad.

Muchos vecinos manifestaron preocupación al observar el cielo cubierto y consultaron en redes sociales sobre el origen del humo.

Vecinos de la zona señalaron además que no es la primera vez que deben soportar este tipo de quemas ilegales de residuos, y reclamaron mayores controles para evitar nuevos episodios que generan complicaciones respiratorias.

Noticia en desarrollo.