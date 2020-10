El Foyel: el testimonio de la familia que permanece encerrada

“Hasta acá, no tenemos ninguna novedad. Seguimos encerrados esperando qué pueda pasar”. Así definió la situación Martín Soriani, desde su vivienda en El Foyel, donde aguarda alguna novedad de la justicia, junto a su esposa y gente que trabaja para ellos.

Desde el jueves a la tarde permanecen encerrados sin poder salir, con custodia de la policía de Río Negro las 24 horas. Un grupo de ocupantes que se identificó como comunidad mapuche Gallardo Calfu ingresó por un acceso secundario al predio de la familia Soriani y bloqueó el acceso principal el jueves pasado.

“No es nada lindo estar aislados. Estamos a unos mil metros de distancia de la gente que usurpó nuestro terreno con carpas. No se alcanza a ver del todo porque es una zona boscosa. No tenemos una visión directa”, detalló Soriani.

El fiscal jefe Martín Lozada explicó que este domingo a las 9, se llevó a cabo una audiencia para "dar tratamiento a la cuestión vinculada al desalojo del predio que solicitó el Ministerio Público Fiscal".

El abogado defensor de los imputados, Manuel Mansilla, interpuso una serie de planteos que fueron rechazados por el juez Ricardo Calcagno.

"El defensor señaló que no había podido tener contacto con sus defendidos. Rebatimos que es abogado desde el viernes pasado a las 15 y tuvo tiempo suficiente para tomar contacto. Dijo también que no había ido al lugar y le indicamos que estaba en condiciones de ir", expresó Lozada, al tiempo que destacó que el juez declaró la validez de la audiencia respecto del desalojo.

"Además, relató, el abogado es defensor no solo de Oyarzo y Gallardo sino de todas las personas que están adentro del predio. Como se niegan a identificarse ante la policía, el juez ordenó al defensor y le dio 24 horas para que se identifiquen y concurran, junto con Oyarzo y Gallardo, a la audiencia mañana a las 9 donde se va a tratar el desalojo".

Soriani dijo desconocer el número de ocupantes. “Están encapuchados y se ocultan todo el tiempo. Quizás ves dos, tres, cuatro y en otro momento, son 20, 30”, planteó al tiempo que consideró que el hecho “fue totalmente planificado”.

Relató que el jueves por la mañana, estaba en Bariloche cuando recibió un llamado de un joven que trabaja para él, advirtiendo que no lo dejaban ingresar al predio. Decidí retornar a El Foyel de inmediato. “Una vez acá, me encontré bloqueada la tranquera con cartelería. No me dejaban ingresar a mi propiedad. Decían que ellos venían a recuperar tierras, con injurias y muy malos modos. A los gritos. En ese momento, llegó la policía. Y recién pude entrar a mi casa por la tarde. Me acompañó un policía”, puntualizó.

Indicó que tiempo atrás, sufrieron amenazas pero nunca pensaron “que se iban a concretar”. “No sabemos quiénes son pero los dos cabecillas son de El Bolsón. La justicia ya ordenó su captura”, dijo en referencia a la decisión del juez Ricardo Calcagno de declarar en rebeldía a Blanca Rosa Gallardo y Juan Carlos Oyarzo y ordenar su captura para que comparezcan a la audiencia de formulación de cargos.

“Tenemos una mezcla de sensaciones tremendas. Uno no puede estar tranquilo en su propia casa. No podemos entrar ni salir. Solo esperamos que la justicia actúe. A nosotros, como dueños del campo, nos hicieron ir a presentar los papeles. Hace 40 años que vivimos acá”, sostuvo Soriani.

Advirtió que tenían provisiones pero se van acabando, “de modo que estamos a cuentagotas. Algún vecino nos ha alcanzado algo. Están apoyándonos. Lo cierto es que es una extensión grande y no es nada sencillo acceder al lugar”.