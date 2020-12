El freno de las inversiones en Estados Unidos podría potenciar a Vaca Muerta

La industria de los hidrocarburos es una industria global y así como en un momento las inversiones se focalizan en un área, también ocurren procesos de dispersión en la búsqueda de nuevos desarrollos. Ese es el escenario que la experta Vera de Brito de Gyarfas ve en el corto plazo en donde el freno de las inversiones en los Estados Unidos potenciarán el desarrollo de otros recursos entre los que Vaca Muerta aparece como una gran candidata.

De Brito de Gyarfas es una de las abogadas centrales del estudio internacional Mayer Brown y se especializa en ser asesora y representante de empresas dedicadas precisamente a la industria del gas y el petróleo.

Días atrás la experta participó de la Mesa Redonda virtual Oil&Gas Argentina que organizó el Institute of the Americas, en donde aseguró que “Vaca Muerta tiene muy buenas condiciones”.

De Brito de Gyarfas explicó que tras la crisis vivida este año desde la misma industria norteamerica y los consultores y asesores “no esperamos más inversiones en el shale de los Estados Unidos y esto es una oportunidad para Latinoamérica”.

En ese sentido la especialista destacó los enormes recursos que posee en su interior Vaca Muerta y que la posicionan como un campo atractivo para redireccionar esas inversiones ya que recordó que “solo el 4% está en la fase de desarrollo”.

Vera de Brito de Gyarfas aseguró que es "fan de Vaca Muerta".

Y agregó que “sabemos que el mercado doméstico –argentino- no es suficiente para el desarrollo pleno de Vaca Muerta, por eso también sabemos que Vaca Muerta no va a ser desarrollada hasta que no haya mercado y el Gas Natural Licuado (GNL) es la salida”.

La referente del estudio Mayer Brown de Houston explicó que ante la expansión de las energías renovables el gas es el energético perfecto de transición para dar certezas a las renovables y que ese potencial de Vaca Muerta es “lo que Argentina tiene que mirar a largo plazo”.

Si bien recientemente YPF rescindió el contrato de alquiler del buque regasificador que hacía GNL en Bahía Blanca por ser antieconómico, De Brito de Gyarfas aseguró que “el potencial sigue allí, hay condiciones que deben darse pero es definitivamente es realizable. Vaca Muerta puede dar mucho más y las plantas licuefactoras van a ser la clave para el desarrollo como lo fueron en los Estados Unidos”.

Pero para que ese desarrollo sea viable es necesario que el precio internacional del GNL se recupere de la caída que viene experimentando para que el desarrollo de una planta de GNL que demanda unos 5000 millones de dólares de inversión sea rentables.

Según la especialista, “el boom del GNL va a continuar, si bien este año fue excepcional, pero el mercado va a volver y van a subir los precios y Argentina está muy bien posicionada para competir, definitivamente Argentina está en el juego”.