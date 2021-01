El fútbol, la justicia y un partido difícil

El impacto económico del fallo de la Justicia de Río Negro a favor de un jugador de fútbol amateur, quien sufrió una grave lesión en un partido de la Liga Avellaneda, sentó un precedente que pone en aprietos a las instituciones deportivas.

A partir de esta resolución, los entes organizadores deberán exigir a los clubes las coberturas con seguro de los jugadores, para que los mismos estén cubiertos ante eventualidades, tanto dentro como fuera de la cancha.

La sentencia recayó contra la liga, los dos clubes y el jugador agresor, quienes deberán pagar en corto plazo casi 7 millones de pesos. El impacto complica a las instituciones y encendió la alarme en las actividades deportivas amateurs.

El hecho ocurrió el 16 de marzo de 2008, por la tercera fecha del Apertura de liga Avellaneda, entre Atlético Chimpay y Darwin, en cancha de Belisle.

El duelo estaba 1-1 y a cinco minutos del final el mediocampista de Chimpay, Carlos Alberto Morgado, recibió un violento golpe en la rodilla de la pierna derecha por parte de Marcelo Ambroggio, defensor rival.

Morgado fue derivado al centro de salud local y, por la gravedad de la lesión, fue trasladado hasta un centro de mayor complejidad en Roca, donde fue intervenido quirúrgicamente. Ambroggio, en tanto, fue sancionado por el tribunal de penas con seis fechas de suspensión.

Según un informe oficial, la lesión le produjo a Morgado una incapacidad del 53% en la pierna. Debido a la larga recuperación, perdió su fuente de trabajo, vinculado al sector rural, y la familia –con tres hijos– realizó rifas para reunir fondos.

El jugador lesionado sintió el “abandono” tanto de su club como de los distintos actores del problema, por lo que buscó un resarcimiento.

Tras 12 años de litigio, quedó firme la sentencia donde la justicia condenó a pagar casi 7 millones (unos 4 millones para el jugador y los costos) a Ambroggio, la liga Avellaneda y a ambos clubes, por ser responsables de los daños producidos.

El veredicto puso bajo la lupa las responsabilidades de las personas que están al frente de las instituciones y qué ocurren cuando las mismas no se cumplen.

El fallo tendrá impacto directo del patrimonio de los clubes del Valle Medio, donde cumplen un significativo rol social. Además, sienta un precedente para las organizaciones deportivas en el país.

Preocupación en los dirigentes de los clubes del Valle Medio

Con tres años al frente de la liga Avellaneda (con 13 clubes afiliados) Hugo Carrera en contacto con “Río Negro” señaló: “Asumí la conducción de la liga y tendremos que buscar una solución para no seguir sumando problemas a la institución, pero este fallo pone en alerta al resto de las instituciones y si no solucionamos estos temas es imposible volver a jugar al fútbol. Hoy no sé cómo vamos a poder pagar la deuda que nos generó ese juicio, es imposible para nosotros.”

Carrera dio su posición sobre el tema: “Soy respetuoso la democracia y de las instituciones, pero yo veo que hay poderes (judicial) se están alejando de la sociedad. Los jueces no conocen bien el rol de los clubes de barrios. Los clubes no solo contienen a los chicos, sino también los forman humanamente”.

Más allá del enojo, Carrera admitió que en ese momento se cometieron errores. “Tengo que reconocer que hubo fallas irreparables y algunos clubes en esos momentos no contaban con los seguros’’, explicó.

Por otra parte, aseguró que debido a los problemas que trajo la pandemia y el juicio, que le suma una gran deuda, hoy es imposible que el fútbol pueda iniciar en el Valle Medio.

“Me sentí abandonado y desprotegido”

“Me sentí abandonado y desprotegido por el club y la liga, además de muchas cosas que pasaron después”, aseguró Morgado.

En esos momentos trabajaba en un galpón de empaque de la localidad, puesto de trabajo que luego de la lesión pudo mantener unos meses, aunque por el tiempo de recuperación fue imposible de sostener y desde ese momento todo comenzó a complicarse en el seno familiar.

Para llevar adelante los costos de la operación debieron acudir a la solidaridad de las poblaciones de Valle Medio.