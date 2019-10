Neuquén

Con respecto a la nota de Aleardo Laría sobre el futuro del peronismo, estoy parcialmente de acuerdo, lo cual significa también que estoy “parcialmente” en desacuerdo. El peronismo, con el que simpatizo aunque no soy ni fui nunca un “militante”, por cuyo líder y fundador, el general Perón, guardo consideración y respeto, no ha sido “populista” y es injusto calificarlo de esta manera con el tono peyorativo y negativo que se le da a ese concepto. Ciertamente, el peronismo es un “movimiento”, no un “partido”, pues así lo dejó aclarado Perón, y más tarde lo volcó en sus “Veinte verdades”, expresando en la número 14 que “El justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista”. Es un error, a menudo deliberado y malintencionado, confundir “popular” con “populista” pues, sintéticamente explicado, “popular” es lo relacionado con el pueblo y “populista” es la demagogia. Con respecto a los dichos del brillante escritor peruano Mario Vargas Llosa, acerca de que “vuelve la barbarie” a la Argentina por el triunfo del peronismo en las elecciones PASO, no creo que haya que darle mucha entidad ni importancia, pues don Mario, en política, no ha sido nada exitoso.

En consecuencia, no creo que el arribo a la presidencia de la Nación por parte del catedrático Alberto Fernández vaya a modificar sustancialmente las cosas y a hacer prevalecer un hegemonismo, personalismo o autocratismo de algún tipo. Nada de eso va a ocurrir porque no son características compatibles con la personalidad integradora, dialoguista y consensual que demuestra cabalmente el candidato de la coalición peronista.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822