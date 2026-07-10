Google avisará si las publicidades fueron creadas con inteligencia artificial

Google anunció una nueva función que permitirá a los usuarios identificar cuándo un anuncio fue creado o editado con inteligencia artificial (IA). La medida amplía la transparencia en la publicidad digital y, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, ya no estará limitada únicamente a los anuncios de contenido electoral.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la herramienta comenzará a implementarse en distintos servicios de Google, como Búsqueda, YouTube y Discover, con el objetivo de ofrecer más información sobre el origen de los contenidos publicitarios.

Cómo saber si un anuncio fue creado con inteligencia artificial

La información estará disponible dentro del panel «Mi centro de anuncios», al que se puede acceder haciendo clic en el ícono de información o en los tres puntos que aparecen junto a cada publicidad.

Allí, los usuarios podrán consultar si el anuncio fue generado o editado mediante herramientas de IA generativa, una aclaración que aparecerá automáticamente cuando el anunciante haya utilizado las soluciones de inteligencia artificial desarrolladas por Google.

La etiqueta también podrá verse directamente sobre el anuncio

Google explicó que, en aquellos países donde la legislación exige una mayor transparencia sobre el uso de inteligencia artificial, la advertencia no solo estará disponible dentro del panel informativo.

En esos casos, la plataforma podrá incorporar una etiqueta visible directamente sobre el anuncio, para que los usuarios sepan desde el primer momento que ese contenido fue producido con herramientas de IA.

Qué ocurrirá con los anuncios creados con ChatGPT u otras plataformas

La compañía también reconoció que muchos anunciantes recurren a servicios externos, como ChatGPT o Claude, para generar piezas publicitarias.

En esas situaciones, Google permitirá que los propios anunciantes indiquen de manera voluntaria si utilizaron esas herramientas. Sin embargo, aclaró que esa información no será verificada por la empresa.

El objetivo de la nueva medida

Al presentar la actualización, Google aseguró que busca ofrecer una experiencia más transparente para los usuarios y, al mismo tiempo, facilitar que los anunciantes se adapten a las nuevas reglas del mercado.

«Queremos ayudar a que los usuarios entiendan mejor los anuncios que ven, mientras ofrecemos a los anunciantes herramientas sencillas para desenvolverse en unos estándares del sector en constante evolución«, señaló la compañía.