Shakira denunció imágenes falsas creadas con inteligencia artificial: «No han ocurrido»

La cantante Shakira publicó una carta abierta para denunciar la circulación de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial, en las que aparece en situaciones que nunca ocurrieron y junto a personas con las que, según aclaró, jamás estuvo.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la artista colombiana utilizó su cuenta oficial de Instagram para advertir sobre esta situación, que aseguró se viene repitiendo desde hace varias semanas, y confirmó que su equipo ya trabaja para frenar la difusión de ese contenido.

Shakira denunció el uso de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial

En un comunicado publicado tanto en español como en inglés, la intérprete explicó que las fotografías fueron generadas mediante inteligencia artificial y difundidas como si fueran reales.

«En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado«, escribió.

La cantante también señaló que muchas de esas imágenes fueron utilizadas con fines comerciales, sin su autorización.

«Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos«, advirtió.

Su equipo ya trabaja para eliminar el contenido

Aunque reconoció que este tipo de situaciones forman parte de los desafíos que plantea el avance de la tecnología, Shakira aseguró que ya tomó medidas para intentar frenar la circulación del material.

«Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos«, expresó.

Luego confirmó que sus representantes están actuando para que las publicaciones sean retiradas de las plataformas donde circulan.

«Actualmente, mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes«, indicó.

El agradecimiento a sus seguidores

En el tramo final del mensaje, la artista destacó la reacción de sus fanáticos, quienes detectaron rápidamente que las imágenes eran falsas y ayudaron a desmentirlas en las redes sociales.

«Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente«, expresó.

Si bien la cantante no hizo referencia a ninguna imagen en particular, su publicación llegó después de que en las últimas semanas se viralizaran distintos contenidos generados con inteligencia artificial que alimentaron rumores sobre su vida personal y profesional.