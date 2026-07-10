Río Negro lleva su gastronomía a Caminos y Sabores 2026

La cocina, la coctelería y los productos regionales serán protagonistas de la participación de Río Negro en Caminos y Sabores 2026. Del 9 al 12 de julio, quienes recorran el espacio de la provincia en BA Ferial (ex Costa Salguero) podrán disfrutar de clases de cocina, degustaciones, demostraciones culinarias y charlas que mostrarán cómo la producción rionegrina se transforma en sabores con identidad.

La propuesta reunirá a los chefs Gabriela Martínez, María José Marini, Paco Almeida y Lucas Mateu, junto al bartender Hernán Di Giacomo, quienes compartirán recetas, técnicas y experiencias elaboradas con ingredientes provenientes de las distintas regiones de la provincia.

Lucas Mateu lleva la propuesta de su cocina, basada en productos de estación y los fuegos.



María José Marini, pastelera y cocinera de Viedma, creadora de La Celestina Café y Casa de Té es reconocida por poner en valor la producción regional y la pastelería de identidad patagónica, hoy preparará una pavlova con avellanas y miel rionegrinas en el espacio promocional de Río Negro y Neuquén. También será protagonista del escenario principal de la feria con una empanada de langostinos de la Patagonia atlántica, una receta que une los sabores del mar con la tradición gastronómica de la provincia.

También tendrá un lugar destacado Lucas Mateu, chef ejecutivo de Wesley Brewery & Distillery, en Bariloche. Su cocina, basada en productos de estación, los fuegos y el vínculo con productores locales, llega a la feria con dos propuestas. Mañana cocinará un picoteo patagónico con albóndigas de cordero, lactonesa de ajo frito y cebolla encurtida, mientras que el domingo será uno de los protagonistas del escenario principal con un plato que reúne algunos de los productos más representativos de Río Negro: trucha y langostinos grillados, escabeche tibio de gírgolas sobre puré de pera y azafrán.

María José Marini prepará dulce y salado.



La agenda también contará con la participación de Gabriela Martínez, referente de la cocina patagónica y fundadora de la Feria Semilla de Roca, quien elaborará una sopa de peras, puerros y queso de cabra y llevará al escenario principal un goulash de cordero con spätzle de hierbas.

Por su parte, Paco Almeida, chef y periodista gastronómico nacido en Bariloche, mañana preparará, a las 17 en el escenario principal, un pastel de carne vacuna, zapallo y cebollas rionegrinas. Además realizará una master class junto a la Jorgelina Espert, referente gastronómica neuquina. El domingo a las 14 en la cocina del stand Río Negro, cocinará un paté de trucha sobre scon de hierbas con chutney de manzanas. Se realizará una degustación de vinos rionegrinos para 100 personas junto a la enóloga Mariana Cerruti que hablará sobre vinos y maridajes.

Paco Almeida cocinará mañana y el domingo.



La propuesta se completará con experiencias dedicadas a las bebidas regionales. El bartender Hernán Di Giacomo, referente de la coctelería de territorio en la provincia, encabezará una clase sobre gin patagónico junto a productores de Río Negro y Neuquén, además de una degustación de vermuts rionegrinos. Ambas actividades pondrán en valor el crecimiento de las bebidas artesanales y el trabajo conjunto con productores locales para construir una identidad propia a través de la coctelería.

Las actividades incluirán además degustaciones de productos regionales y charlas sobre la producción provincial. Entre ellas, el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, compartirá presentaciones sobre la calidad, diversidad y características de las peras y manzanas rionegrinas, una de las producciones emblemáticas de la provincia.



«La gastronomía es una de las mejores maneras de mostrar quiénes somos. Cada uno de nuestros cocineros y referentes lleva a Buenos Aires mucho más que una receta o una bebida: lleva el trabajo de productores, emprendedores y familias que todos los días construyen la identidad productiva de Río Negro», destacó la subsecretaria de Promoción y Comercio Interior, Bettiana Gabilondo.

«Es un orgullo que representen a la provincia en una feria tan importante como Caminos y Sabores. Cada preparación, cada degustación y cada charla son una oportunidad para mostrar la calidad de nuestras materias primas, el talento de nuestros profesionales y una gastronomía que crece de la mano de la producción regional», agregó.