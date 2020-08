El gobernador de Jujuy contrajo coronavirus

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dio positivo de coronavirus, según informó el propio mandatario en sus redes sociales.

Gerardo Morales, gobernador de jujuy

“Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter

La última aparición pública en la provincia de Morales, fue anoche en el informe del Comité Operativo de Emergencias que se realizó desde la localidad de San Pedro. Hoy fue entrevistado por canal Todo Noticias, aunque nada dijo de su contagio.

También Berni

Otro funcionario que se contagió del virus es el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. También dijo que no tiene “ningún síntoma” y se siente “perfecto”.

El médico, abogado y exmilitar se había aislado preventivamente el domingo pasado en su casa de Zárate por ser contacto estrecho de un colaborador que también había dado positivo.