El Gobierno discute con el FMI el precio del dólar, el déficit fiscal, la recaudación y el crecimiento

El director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, confirmó este lunes que el Gobierno está discutiendo con el FMI cómo será el sendero que irán tomando las principales variables de la macroeconomía argentina en los próximos años, dadas las exigencias del organismo para asegurarse de cobrar la deuda.

“Estamos discutiendo entre otras cosas el sendero fiscal, las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de acá a varios años de recaudación, tipo de cambio, etcétera”, dijo Chodos al explicar en qué instancia se encuentran las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho el domingo en declaraciones a un matutino porteño que el Gobierno pretende cerrar un entendimiento de refinanciación de la deuda con el organismo multilateral “antes de marzo”, confirmando así lo que había anticipado este medio semanas atrás.

Chodos, quien acompaña a Guzmán en las negociaciones, dijo en declaraciones a la radio El Destape que con el FMI se está discutiendo “el esqueleto de los programas que vamos a tener que tener” en la Argentina hacia adelante y agregó: “Está claro que la Argentina no va a poder pagarle en estas condiciones al Fondo”.

“Se está discutiendo el formato de programa que tiene que haber para que los fondos del nuevo programa vayan a financiar los vencimientos del programa anterior. El FMI, técnicamente, no tiene las lógicas modernas, entonces no hay refinanciación y tampoco técnicamente hay default; vos tenés un nuevo financiamiento para pagar los vencimientos existentes. En el nuevo financiamiento tenés que tener un cronograma y un programa atrás que lo sustente”, dijo.

Por eso, la discusión técnica que está desarrollándose por estos días está en una instancia en la que se pusieron sobre la mesa cómo será la reducción del déficit fiscal del Estado nacional; cuáles son las proyecciones de crecimiento que se pueden concretar; las previsiones de recaudación posible; y cuál será el tipo de cambio más atinado para que Argentina sea competitiva, pueda ahorrar divisas y así pagar su deuda.

“La Argentina tiene que defender a la Argentina y al futuro de los argentinos. Lo importante es tener un programa en el que uno tenga la certeza que no va a generar una nueva recesión y no va a eliminar este crecimiento. Lo importante es focalizar sobre qué sendero es consistente con una recuperación consistente que permita salir creciendo de este problema”, dijo Chodos.

Según el funcionario internacional, “hay un diálogo que sirve y funciona y va en la dirección de cuáles son las características y por dónde la Argentina podría salir. Por eso son tan importantes las reuniones del G20 como la que acaba de venir el Presidente, los diálogos técnicos y el diálogo internacional para ir generando mayor masa crítica de comprensión”.

“Yo no creo que uno haga esto para el mercado; uno lo hace para despejar los horizontes financieros y seguir creciendo”, consideró y dijo que el dinero tomado del FMI se usó para pagar deuda insustentable y para financiar la formación de activos externos (conocida como fuga de capitales).

“Estaban defendiendo políticas determinadas que estaban en la causa de la insustentabilidad y lo que se presentó como problema real era la crisis de confianza cuando claramente el problema pasaba por otro lado”, expresó.

Y sobre las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, afirmó: “Arreglar en cinco minutos significa firmar un contrato de adhesión a lo que te den. ‘Contra los recursos te firmo lo que digas; yo firmo el número y vos mirá la letra’. Y la letra no te calienta porque estás fijándote en los números”.