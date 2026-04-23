El consumo no repunta: caen las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings

Los indicadores de consumo en Argentina volvieron a mostrar señales negativas en febrero. Según datos del INDEC, las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compra registraron caídas interanuales, consolidando una tendencia de debilidad que ya se había evidenciado en los primeros meses del año.

Caída del consumo en los principales rubros

En el caso de los supermercados, las ventas retrocedieron un 3,1% interanual durante febrero, mientras que el acumulado del primer bimestre mostró una baja del 2,1%. Aunque en la comparación mensual hubo una leve suba del 0,3%, el comportamiento general sigue marcado por la retracción del consumo. En términos nominales, las ventas alcanzaron más de $2,2 billones, con un ticket promedio de $35.058.

Dentro de este rubro, los mayores incrementos de precios se registraron en carnes (46,9%), seguidas por verdulería y frutería (37%), indumentaria y textiles para el hogar (29%), y alimentos preparados (28,4%). En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito lideraron con el 43,6% de las operaciones.

Por su parte, los autoservicios mayoristas también mostraron un desempeño negativo, con una caída del 1,2% interanual en febrero. A pesar de un leve crecimiento acumulado del 0,1% en el año, el sector no logra consolidar una recuperación. Las ventas totales sumaron $329.001 millones, con un ticket promedio de $44.110. En este segmento, las carnes encabezaron nuevamente los aumentos de precios con un 62,2%.

Shoppings: noveno mes consecutivo en baja

Los centros de compra acumulan ya nueve meses consecutivos de caída. En febrero, las ventas descendieron un 2,1% interanual y un 1,8% respecto de enero. En el acumulado del primer bimestre, la baja fue del 1,1%.

A nivel regional, las ventas crecieron en términos nominales debido a la inflación, pero no lograron revertir la caída en términos reales. En la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron los $136.908 millones, mientras que en el Gran Buenos Aires sumaron $158.884 millones. También se registraron subas nominales en la región pampeana, Cuyo, el norte y la Patagonia.

Los rubros con mayor participación en los shoppings fueron indumentaria y artículos deportivos (46,9%), seguidos por el sector “resto” (23,3%), patio de comidas (19,9%) y electrónicos (9,9%).

El panorama general refleja que, pese a cierta estabilidad en algunas variables macroeconómicas, el consumo continúa afectado por la pérdida de poder adquisitivo. La caída simultánea en los tres canales comerciales más relevantes muestra que la recuperación aún no logra consolidarse y que la demanda interna sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía.